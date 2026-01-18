Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Sezonun ilk yarısında Gençlerbirliği maçı hariç taraftara hissettirdikleri 'Biz savaşıyoruz' duygusunu sahaya yansıtmaları gerektiğine dikkat çeken Fatih Tekke özellikle karşılaşmaya hazırlanırken üzerinde durdukları konu başlıklarına da değindi.

FATİH TEKKE: 'LİGİN EN ZOR DEPLASMANLARINDAN BİR TANESİ'

Fatih Tekke'nin Kocaelispor maçı öncesi açıklamaları şu şekilde:

"Önce bütün takımlarımıza sezonun ikinci yarısı hayırlı olsun. Yeni gelen oyuncularımız var, gidenler ve beklediğimiz oyuncular var. Ligin en zor deplasmanlarından bir tanesi. Taraftarıyla beraber duyguyu çok yukarlarda oynayan bir takım. Takımım hazır. Sakatlarımız var. Şu an için çok şikayetçi olacak bir durum yok. Maça hazırız. Hafta boyu, taç, duran toplar, geçişler ve top bizdeyken durumları çalıştık. Bugün duygumuzun onlardan aşağı olmaması lazım. Umarım kazanarız.

'REAKSİYONA İHTİYACIMIZ VAR'

Genel hatlarıyla her maça sorunlar yaşadık. Oyuncularımıza güveniyoruz. Taraftarlarımıza Gençlerbirliği maçı hariç savaşıyoruz duygusunu vermemiz gerekiyor. Bu duyguyu kendimize geçirmemiz lazım. 10 ay oldu biz ne dersek çocuklarımız yapmaya çalışıyor. En önemlisi galibiyet. Reaksiyona ihtiyacımız var bu da galibiyetten geçiyor. Her şey istediğimiz düzeyde gidiyor. Başkanımız, izleme ekibimiz, yönetim kurulumuz herkes elinden geleni yapıyor. Bu oyunculardan her maç müthiş performans beklemek doğru değil. Umarım kazasız belasız, çalıştığımız yerden gol yemeden ve çalıştığımız şekilde gol atarak maçı tamamlarız."