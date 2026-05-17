Trendyol Süper Lig'in son haftasında evinde Gençlerbirliği'ne 3-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maç sonu açıklamalarda bulundu.

FATİH TEKKE: 'TRABZONSPOR GİBİ BİR TAKIMDA HER MAÇ ÖNEMLİ'

Fatih Tekke maç sonrası şunları söyledi:

"Her maç önemli. Trabzonspor gibi büyük bir takımda oynuyorsanız her maçı en üst seviyede oynamak zorundasınız. Bir an, bir maç, bütün süreci etkileyebilir. Bu nedenle konsantrasyon, istek, arzu ve takım halinde hareket edebilmek çok önemli.

'KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL'

Öncesinde de söylemiştim, bu maçların önemli olduğunu biliyorduk. Elimizdeki oyuncularla doğru şekilde çalışmaya gayret ettik. Bazı şeyleri değiştirdik ancak Trabzonspor’un sezonun son maçında böyle bir görüntü vermesi kabul edilebilir değil. Trabzonspor’da belirli bir kalite ve seviye olmak zorunda.

'TRANSFERDE EKONOMİK ŞARTLAR ENGEL OLUYOR'

Transfer konusunda geçen seneden daha zor şartlar bekliyor bizi. Yapılacak şey çok net, görülen eksikler çok net. Başkanımızın isteği ve arzusu çok iyi ama ekonomik şartlar... İstediğimiz oyuncuların gelmesini engelliyor. İşimiz zor ama çalışmaya devam edeceğiz.

'ÇOK OLUMLU BİR SEZON GEÇTİ'

Sezon gayet iyi geçti. Daha iyisi olabilir miydi? Çok olumlu bir sezon geçti. İçerideki oyuncuların değerleri de arttı. Avrupa'da bunu göstermek, gösterebilmek... Bu önemli.

'AVRUPA'DAKİ RAKİPLERE BAKTIĞIMIZDA KADRO ÇOK AŞAĞILARDA'

Kadromuz... UEFA Kupası'ndaki rakiplere baktığınızda çok aşağılarda. Konferans Ligi'nde belli bir seviyeye kadar yakınız. Bazı takımlardan kalite olarak çok aşağıdayız. Gerçekçi ve doğru şeyleri yaparak çalışmaya devam edeceğiz.

Cuma günü kupayı alırsak, 14 aydır ilk kez mutlu olacağım. Cuma günü olur inşallah o da."