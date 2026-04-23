Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final turunda Trabzonspor Samsunspor'a konuk oluyor.

FATİH TEKKE BATAGOV VE OKAY İLE İLGİLİ KÖTÜ HABERİ VERDİ

Kritik maç öncesi açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, takımın önemli oyuncularından Arseniy Batagov ile Okay Yokuşlu ile ilgili kötü haberi verdi.

Fatih Tekke, "Bu hafta yine iyi haber almadık. Batagov ve Okay, büyük ihtimalle operasyon geçirecekler ve sezonun kalanında bizimle olmayabilirler." dedi.

'OYUNCULARIM KUPAYI HAK EDİYOR'

Ayrıca maçla ilgili görüşlerini paylaşan Tekke şunları söyledi:

"Bu maç çok zor olacak. Samsunspor, özellikle son maçlarında yeni hocası ile birlikte daha cesur, daha futbol oynamaya çalışıyor. İyi oyunculardan kurulu iyi bir Samsunspor var son haftalarda gördüğümüz. Kupaya çok asılacakladır. Zor bir maç ama biz de kupayı çok istiyoruz. Oyuncularım bunu hak ediyor. Özellikle duygu olarak bu istek ve arzuyu göstermemiz lazım. Umarım hak ederek bu turu geçeriz. Çok zor bir deplasman ve zor bir maç. Her duruma hazırız. Çok arzu ediyoruz. Umarım o istek ve arzuyla birlikte o sonucu da alırız."