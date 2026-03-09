Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor’u 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Kayserispor’da Dorukhan Toköz, 8. dakikada Oulai’ye yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bordo-mavili ekip karşılaşmada rakibinin erken dakikalarda 10 kişi kalmasının avantajını değerlendirdi.

FATİH TEKKE’DEN ÖZ ELEŞTİRİ

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, galibiyete rağmen oyun performansını eleştirdi.

Maçın kırmızı kartla lehlerine döndüğünü belirten Tekke, “Rakibin 10 kişi kalmasıyla lehimize dönen bir oyun. 10 kişiyken iki fırsat yakaladılar ve bizi zora soktular. Eksikler devam ediyor, ne yaptıysak çözüm bulamıyoruz.” dedi.

'3-0’DAN SONRA KONTROLÜ KAYBETTİK'

Tekke, skor avantajına rağmen oyunun kontrolünü kaybettiklerini belirterek, “3-0 olduktan sonra oyun kontrolü ile kontrolsüzlük arasında bir dengesizlik yaşadık. Çok basit top kayıplarıyla rakibimizi oyuna tekrar dahil ettik. Oyunun son bölümünde 10 kişiye karşı orta sahayı geçemedik.” ifadelerini kullandı.

Takımın daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Tekke, “Rakip 10 kişi de olsa bu işlerin şakası yok. Penaltı ve kırmızı kart nasıl onlara olduysa bize de olabilirdi. Galip gelmek çok değerli ama daha iyi olmak zorundayız.” diye konuştu.

FOLCARELLI HAFTAYA GERİ DÖNEBİLİR

Tekke ayrıca sakat oyuncuların durumuna değinerek, Batagov’un durumunun yarın netleşeceğini, Tim’in ise yetişme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Trabzonspor, ligde bir sonraki hafta Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.