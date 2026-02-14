Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında ezeli rakipler Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak dev maç öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maç öncesi açıklamalarda bulundu.

FATİH TEKKE: "FENERBAHÇE BEKLEYECEK GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Fatih Tekke maç öncesi şunları söyledi:

"Çok güzel bir ambiyans var. Tribünlerimiz çok şükür dolu. Fenerbahçe ile oynadığımız maçların öneminin farkındayız, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Her maç gibi bu da zor. Biz de hem dinamizmizi, coşkumuzu sahaya yansıtmalıyız. Her şeyiyle beraber son haftalarda verdiğimiz o duyguyu yeniden vermek istiyoruz.

Maç maç gidiyoruz. Bu maç ligin son maçı değil. Kazandığımız takdirde takibe devam etmiş olacağız ama herhangi bir olumsuzlukta da bu futbolun içerisinde var. Bu tip maçları bazen anlar belirler ve o anlarda da tecrübeli oyuncular fark yaratabilir. Ancak biz maça tüm detaylarıyla hazırlandık. Dolayısıyla sürpriz bir şey yok. Bugün performanslar çok önemli.

Kadroyu gördüğümüzde Fenerbahçe bekleyecek ve hızlı atak yapacak gibi gözüküyor. Biz de gayet sakiniz ve böyle olmak zorundayız. Genç oyuncularımız hata yapabilirler. Özellikle merkezde top kaybı yapmamalıyız. Buna da çalıştık. Bazen lokasyonlar, konumlamalar, oyun şekli değişebilir ama ondan da önemlisi verdiğimiz duygu. Biz her maça aynı şekilde bakıyoruz. Burada taraftarlarımızı mutlu ederek ayrılmak istiyoruz. "