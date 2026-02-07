Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke maç sonu açıklamalarda bulundu.

Zor bir deplasmanda alınan net galibiyetin değerli olduğuna vurgu yapan Fatih Tekke, son dönemde yansıtılmaya çalışılanın aksine takım içinde son derece iyi bir atmosfer olduğuna dikkat çekti.

FATİH TEKKE: 'ZUBKOV'UN FENERBAHÇE MAÇINA YETİŞME İHTİMALİ ZOR'

Fatih Tekke maç sonu şöyle konuştu:

"Çok zor bir deplasman ama oyuncularımın performansı ve göstermiş olduğu istek çok iyi. Bunu hafta boyunca antrenmanlarda hissediyorduk. Buradan 3-0 ile ayrılmak çok mutluluk verici. Güzel bir galibiyet ama maç maç ilerlemek zorundayız. Her hafta bizim için daha da zorlaşıyoruz. İkinci yarı daha da zorlaştı. Hafta sonu çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağız.

Kişilerden çok bağımsız oynamak istediğimiz, tekrar ettiğimiz şeyi bazen sakatlıklar oluyor ve eksikliklerini hissediyoruz ama isimlerden ziyade oynamak istenilen oyun üzerine konuştuğumuzda olumlu bir tablo. Bunu devam ettirmemiz lazım.

Zubkov'un yetişme ihtimali çok net değil. Umarım yetişir ama öngörümüz yetişemeyeceği yönünde. İçerde inanılmaz bir atmosfer var. Bunun tersini yansıtmaya çalışanlar var. Bu doğru değil. İstediğimiz şey daha fazla destek. Hep birlikte ayakta durup bu sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz."