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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Eintracht Frankfurt karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından hazırlık sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Deneyimli teknik adam, hazırlık maçlarında skorun değil gelişim sürecinin ön planda olduğunu vurguladı.

'SONUÇTAN TAMAMEN BAĞIMSIZDI'

Tekke, ilk hazırlık maçına farklı bir bakış açısıyla çıktıklarını belirterek, "Oyuncuların fiziksel durumları, sakatlanmamaları, oyunu anlamaları, yeni gelen oyuncuların adaptasyonu bizim için çok daha önemliydi. Bu maçta kiminle oynadığımızın önemi yoktu. Sonuçtan tamamen bağımsız değerlendirme yaptık." ifadelerini kullandı.

SAVUNMA ORGANİZASYONUNA VURGU

Geçen sezon yerleşik savunmada sıkıntılar yaşadıklarını hatırlatan Fatih Tekke, bu sezon özellikle ikinci bölge savunmasını geliştirmeye odaklandıklarını söyledi.

Tekke, oyuncularından rakibe belirli bölgelerde alan bırakarak savunma organizasyonunu uygulamalarını istediklerini belirterek takımın topsuz oyunda birbirine yardım etme alışkanlığını kazanmasının en önemli hedeflerinden biri olduğunu dile getirdi.

'BÜYÜK TAKIM HER BASKIYI KIRMALI'

İlk yarıda topu kolay kaybettiklerini ancak ikinci yarıda daha cesur oynadıklarını söyleyen Fatih Tekke, "Bizim takım büyük takım gibi her baskıyı kırmalı ve oyunu oynamalı. İlk yarıda cesaretimiz biraz daha düşüktü ama ikinci yarıda çok daha iyiydik." değerlendirmesinde bulundu.

'HER MAÇTA ÜZERİNE KOYACAĞIZ'

Hazırlık sürecinin kademeli ilerleyeceğini ifade eden Tekke, her maçta oyun planına yeni parçalar ekleyeceklerini belirtti.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Bugün oyunun yüzde 30'unu oynadıysak, bir sonraki maçta bunun üzerine yüzde 20 daha koyacağız. Ön alan baskısını, rotasyonu ve diğer detayları adım adım ekleyeceğiz. Amacımız sezona kadar oyunun bütünlüğünü oluşturmak." dedi.

'OYNAYANLARIN TAMAMINDAN MEMNUNUM'

Mağlubiyete rağmen futbolcularının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu vurgulayan Fatih Tekke, "Bugün oynayanların tamamından gayet memnunum. Gayet iyiydi. Penaltı dışında iki şanssız gol yedik." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.