Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği'ne deplasmanda 4-3 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, 'Bize yakışmayan bir mağlubiyet oldu' dedi.

Fatih Tekke maçın ardından şunları söyledi:

"Hafta içi neye çalıştıysak, oradan gol yedik. Bize yakışmayan bir mağlubiyet oldu. 90 dakika boyunca taktiksel hataları, birçok şeyi konuşabiliriz ama maçın içerisinde bugün 'iyi oyuncu' diyebileceğimiz kimse olmayınca bu skor ortaya çıktı.

Bugün olumlu konuşacağım sadece 3 gol attık. Sakatlık olmasın dedik Savic de sakatlandı.

Bu maçta iyi yaptığımız bir şey var diyemem. Tamam, baskı oluşuyor, büyük takımlarda oynamanın baskısı olmayacak mı? Bu baskıyı bu anlarda kaldıramayacaksak işimiz kolay değil. İki oyuncumuzun olmayışıyla takımın düşüşe geçtiği bariz.

Hoca olarak güçlü kalmalıyım. Kafanı yere eğme, yok. Pes etmek asla yok. Üzücü bir mağlubiyet. Duygu olarak yukarıda olmamız lazımdı. Bize yakışan bir durum değildi.

Hepsi bizim futbolcumuz, her şeyiyle birlikte tekrar ediyoruz. Bazen o maç için tutmayabilir ama 10 kişi tutmuyorsa, ben de burada kendime bakmam lazım.

Gençlerbirliği'nin de hakkını yemeyeyim tabii. Bir haftadır bizim çalıştığımız şey baskı ve duran top. Ama maçta bunlar olmadı. Oyuncu olarak bunları kaldıracaksın. Pes etme yok.

Saygıyı hak ettik, bu saygıyı kaybetmemek için bu maçları kaybetmemen lazım. Kadro bu. İlk yarıyı böyle kapatmamalıydık. Ben üzgünüm, bunu kabul etmiyorum."