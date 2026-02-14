Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'ye evinde 3-2 kaybeden Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke derbi maçın ardından açıklamalarda bulundu.

FATİH TEKKE: 'FENERBAHÇE'DEN DAHA İYİ OYNADIK'

Fatih Tekke mağlubiyeti şu şekilde değerlendirdi:

"Üzücü bir gece oldu bizim adımıza. Kadroya ve oyuna baktığımızda bundan memnun olmam lazım. Maça golle başladık ama ilk bölümde iyi oynamadık. Geri kalan oyunun hepsinde üstün oynayan taraf bizdik. Hatalar oluyor ama üç şut attılar üçü de gol oldu. Beraberliğe dahi üzülürdüm. Fenerbahçe'den daha iyi oynadık bence. Fırsatlar oldu. Duran toplarda her topa dokunmamıza rağmen sonuç alamadık. Oyuna rağmen üzücü bir gece oldu bizim için."