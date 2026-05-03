FATİH’ SULTAN MEHMET’İN HUZURUNDA DEVLETİN ZİRVESİ BULUŞTU

İstanbul’un fatihi, büyük devlet adamı Fatih Sultan Mehmet Han, ölüm yıl dönümünde kendi adını taşıyan Fatih Camii haziresindeki türbesi başında özel bir programla yâd edildi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül başta olmak üzere; 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

KUR'AN-I KERİM TİLAVETİ VE DUALAR

Anma programı, Fatih Camii İmamı Kurra Hafız Yusuf Yılmaz’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından İstanbul İl Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel, merhum padişahın ruhu için dua etti. Türbe başında toplanan heyet, Fatih Sultan Mehmet’in bıraktığı birlik ve beraberlik mirası için ellerini semaya açtı.

VALİ GÜL: BİZE BİR MEDENİYET TASAVVURU MİRAS BIRAKTI

Programda bir konuşma yapan İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Sultan Mehmet Han’ın sadece askeri başarılarıyla değil, vizyonuyla da dünya tarihini değiştirdiğini belirtti. Vali Gül konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Fatih Sultan Mehmet sadece bir komutan, bir lider, bir devlet adamı değildi. Aynı zamanda çağ açan çağ kapatan ve bununla birlikte de yeni bir medeniyet tasavvuru başlatan bir devlet adamıydı. Farklılıkları bir arada yaşatan ilme adalete önem veren ve bunları bize miras bırakan devlet adamıydı."

MİRASINA SAHİP ÇIKILIYOR

Anma töreni, Vali Gül ve beraberindeki heyetin türbe ziyaretiyle sona erdi. Fatih Belediyesi’nin de katkılarıyla düzenlenen programda, Osmanlı Devleti’nin "Cihan Padişahı"nın adalet anlayışının ve kültürel birikiminin bugün de İstanbul’un ruhunda yaşamaya devam ettiği vurgulandı.