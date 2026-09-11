İstanbul’u fethederek adını dünya tarihine yazdıran Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed ile ilgili merak edilen bir çok şey tarih sayfalarında yer alıyor.
Fatih Sultan Mehmed'in en sevdiği yemek belli oldu: Tadı damağınızda kalacak
Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in en sevdiği yemek ortaya çıktı. Tarih sayfalarından edinilen bilgilere göre, Fatih’in en sevdiği yemek mutanca. Peki mutanca nasıl yapılıyor?Kaynak: Haber Merkezi
O dönemde alınan notlara göre, Fatih Sultan Mehmed’in en sevdiği yemek mutanca. Edirne saray mutfağının bugüne ulaşan lezzetlerinden mutancana, yörede sevilerek tüketiliyor.
Tatlı, mayhoş ve tuzlu tatların dengeli birleşimiyle beğeni toplayan bu yemek, kuzu eti, kuru meyveler, bal, tarçın, sarımsak ve arpacık soğanıyla yapılıyor.
Bu yöntemle damaklarda unutulmaz bir iz bırakan lezzet ortaya çıkıyor.
Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in 'en sevdiği yemek' olarak belirtilen mutancana, Edirne saray mutfağını yakından tanımak isteyenlerin mutlaka denemesi gereken lezzetler arasında yer alıyor.
Yemeğin hazırlanışını AA’ya anlatan şef Hasan Çetin, mutancananın 15. ve 16. yüzyıllardan itibaren gerçekleştirilen Trakya yöresine ait bir lezzet olduğunu söyledi.
Mutancananın o dönemlerde lezzetiyle saray mutfağı yemekleri arasına dahil edildiğini belirten Çetin, "Mutancana, Topkapı Sarayı'na kadar taşınan bir yemek. Bugün mutancana yapılırken çeşitliliğe de gidilmiştir. Aslında kuzuyla yapılırken dana ve tavuk etleriyle yapılan çeşitleri de sevilerek tüketilmektedir" diye konuştu.
Mutancana için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:
Malzemeler (4-6 kişilik)
500 gram kuzu eti (isteğe bağlı dana eti kullanılabilir)
1 avuç badem
5-6 adet kuru incir
5-6 adet kuru kayısı
1 avuç kuru üzüm
3-4 adet kuru mürdüm eriği
1 yemek kaşığı bal
1 tatlı kaşığı tarçın
6-7 arpacık soğan (kıska)
2 diş sarımsak
Tuz
Tereyağı
YAPILIŞI
Arpacık soğan ve sarımsak doğranıp tereyağında pembeleşene kadar kavrulur.
Kuşbaşı doğranmış et eklenir, suyunu salıp çekene kadar kavrulur.
Et suyu ilave edilir, ardından arpacık soğanı eklenir.
Etler yumuşamaya başlayınca incir, kayısı, üzüm, erik ve badem katılır.
Tarçın, tuz ve bal eklenir.
Kısık ateşte tüm malzemeler özleşene kadar pişirilir.
Sıcak olarak servis edilir.