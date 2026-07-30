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Gazeteci Fatih Portakal'ın 30 Temmuz 2026 tarihli köşe yazısında, Ahbap soruşturması ve savcılık süreciyle ilgili kaleme aldığı çarpıcı satır başları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Yazarın kaleme aldığı metinden öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Savcıya verilen ifade ve gazetecilik faaliyeti

Portakal yazısında "Bu kişinin bugün yaptıklarıyla ilgili olmayıp, dijital mecrada üç buçuk yıl önceki depreme dair haber yorumlarımdan dolayı savcıya ifade verdim. Karşısına bilgisine başvurulan kişi olarak çıktım. İfade vermem şüpheli olduğum anlamına gelmiyor. Bunu zaman içerisinde anlayacağım. Anlayamadığım şey, bende herhangi bir bilginin olmaması. Yaptığım sırf gazetecilik faaliyeti. Savcıya da bunu söyledim. Hatta dedim ki: Böyle önemli bir soruşturmanın anlamsız bir parçası olarak karşınızdayım."



Muhalif isimlerin çağrılması tesadüf mü?

"Savcılığın çağırmaya devam ettiği çok ismin belirgin ortak özellikleri var: İktidara mesafeliler. Eleştirel kimlikleriyle biliniyorlar. Diğer mahalleye muhalif olarak pazarlanıyorlar. Tesadüf mü? Bilemedim... Savcılık sonrası, sosyal medyada kimi isimlerin hakkımdaki yorumları akışıma düştü. Çok keyiflilerdi. Ama… İçlerinde geçmişini silemeyenler de vardı."

Beştepe ödülleri ve geçmişteki ilişkiler

"Erdoğan’ın İletişim Zirvesi’nde, yazılı metinden dillendirdiği bir sözü daha var: 'Çarpık ilişkiler ortaya çıkıyor…' Bu da kafamda başka bir şeyi tetikledi. Bakın! Ahbap’ın kurucusu, 2019 yılında yılın en güveniliri seçilmiş. 'Gururum okşanmıyor değil' diye konuşmuş. Haziran 2021’de Beştepe’de ağırlanmış. Emine Erdoğan’ın elinden ‘Vakıf İnsan Ödülü’ almış. Bakan Mehmet Nuri Ersoy da o etkinlikte."

Siyasilerle çekilen fotoğraflar

"'Başka ne bulabilirim?' diyerek, dijital ortamda açık kaynakları taradım. Eski ve yeni bakanlardan Yusuf Tekin, Murat Kurum, Süleyman Soylu ve Fahrettin Koca’yla çekilmiş fotoğraflar karşıma çıktı... Haluk Levent, o yıllarda iyilik hareketiyle iktidardan muhalefete, bürokratından iş insanlarına kadar toplumun geniş kesimlerinin sempatisini kazanmıştı. Ben, geçmiş zamanlardaki bu eylemlerin neyini eleştirebilirim ki!"

Asıl hedef gölgedekiler olmalı

"Bu insanla: Yolu kesişmiş, selamlaşmış veya gazetecilik faaliyetinde bulunmuş kişileri ifadeye çağırmak mı olması gereken? Yoksa… Bu dosyada… Şüphe uyandıran… Çarpık ilişkilere girmiş… Ucu gerçek sorumlulara uzanan… Somut delillerle gölgedekilere ulaşmak mı gerçek hedef olmalı? Bilgi alma ifadesine kimin çağrıldığından ziyade… Kimin, sorumlu olduğunun delillerle ispatlanıp, getirilmesi olmalıdır. Ancak o zaman… Adliye koridorlarında görüntülenen her ismin peşinen suçlu sayıldığı izlenimini yazan çizen itibar infazcılarının önüne geçilebilir." ifadelerine yer verdi.





Kaynak: Fatih Portakal / 30 Temmuz 2026 Köşe Yazısı