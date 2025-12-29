Fatih Karagümrük’ün yaptığı açıklamada, "Hoş Geldin Aleksandar Stanojevic. Kulübümüz, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ile sözleşme imzaladı. İmza törenine Fatih Karagümrük Spor Kulübü Asbaşkanı Ferhat Ferhangil ve Mısırlı CEO’su Murat Eren Taşçı katıldı. Kariyerinde önemli başarılar elde eden Aleksandar Stanojevic, ülkesinde Partizan ile 2 Lig, 1 Kupa şampiyonluğu yaşadı. Avrupa ve Asya Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele eden deneyimli teknik adam, bir dönem ülkemizde de görev yaptı. Aleksandar Stanojevic’e ailemize hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Daha önce ülkemizde Konyaspor’u da çalıştıran teknik adam, PAOK ve Partizan gibi takımlarda da teknik direktörlük yaptı.