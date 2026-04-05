Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Fatih Karagümrük, İstanbul’da Çaykur Rizespor’u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1’lik skorla kazandı.
Karagümrük, 39. dakikada Serginho’nun golüyle öne geçti. İlk devre, ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.
Rizespor, 70. dakikada Sowe’un golüyle skoru eşitledi. Ancak 87. dakikada Babicka sahneye çıktı ve Karagümrük’e galibiyeti getiren golü kaydetti.
Bu sonuçla son sırada yer alan Fatih Karagümrük puanını 20’ye yükselterek küme hattındaki rakipleriyle arasındaki farkı azalttı.