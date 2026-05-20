Bu sezon Süper Lig'de küme düşen ve gelecek sezonda da TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Fatih Karagümrük, kadro planlaması kapsamında önemli bir hamle yaptı.

İstanbul ekibi, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Daniele Verde’nin satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geride bıraktığımız sezonun ikinci devresinde kiralık olarak formamızı terleten İtalyan kanat oyuncusu Daniele Verde’nin satın alma opsiyonunu kullanarak yeniden anlaşma sağladı. Kariyerinde Roma, Verona, Vallodolid ve AEK gibi takımlarda mücadele eden 29 yaşındaki İtalyan oyuncu alt yaş kategorilerde 24 kez milli formayı giydi. Daniele Verde’ye ailemize yeniden hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz.

KISA SÜREDE İYİ ETKİ SAĞLADI

İstanbul ekibinde sakatlığı nedeniyle 5 maç kaçıran tecrübeli futbolcu, 492 dakika süre aldığı 8 karşılaşmada 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.