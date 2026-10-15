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Trendyol 1. Lig'de 9 hafta geride kalırken henüz 3 galibiyeti bulunan Fatih Karagümrük'te yönetim düğmeye bastı.

FATİH KARAGÜMRÜK'TE STANOJEVIC DÖNEMİ RESMEN SON BULDU

İstanbul ekibi, sezona beklentilerin altında bir başlangıç yapan Sırp teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile yollarını ayırma kararı aldı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada emekleri için Aleksandar Stanojevic'e teşekkür edilirken sonraki kariyerinde başarı dileklerinde bulunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Aleksandar Stanojevic ile 12 Ekim Pazartesi günü yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.

Büyük Karagümrük ailesinin değerli bir parçası olarak göreceğimiz Aleksandar Stanojevic’e ve ekibine; Kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

SÜPER LİG'DE KÜME DÜŞTÜKTEN SONRA GÖREVİNDE KALMIŞTI

Geçtiğimiz sezonun ortasında göreve getirilen 52 yaşındaki deneyimli teknik adam, Karagümrük'ün Süper Lig'de küme düşmesine engel olamamıştı. Buna rağmen kulüp yönetimi yeniden Süper Lig'e yükselme hedefi doğrultusunda Stanojevic ile yola devam kararı almış ve sezona Sırp çalıştırıcıyla başlamıştı.

1. LİG'DE İLK 9 HAFTADA HEDEFİNDEN UZAK BİR GÖRÜNTÜ SERGİLEDİ

Fatih Karagümrük çıktığı 9 lig maçında 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak hedefinden uzaklaşarak 10. sırada yer aldı.

Ligin en değerli kadrolarından birine sahip olan Fatih Karagümrük'te bu tablo Stanojevic ile yolları ayırma kararını beraberinde getirdi.

STANOJEVIC'İN FATİH KARAGÜMRÜK KARNESİ

Fatih Karagümrük'ün başında toplam 29 maça çıkan Aleksandar Stanojevic 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 1.31 puan ortalamasında kaldı.

AYRILIK AÇIKLAMASI MAÇ ÖNCESİ GELDİ

Bu ayrılığın maç öncesi açıklanması da dikkat çekti. Fatih Karagümrük ligin 10. haftasında bugün Mardin 1969 ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Saat 17:00'de başlayacak karşılaşmada hakem Burak Olcar düdük çalıyor.