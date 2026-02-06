Yeniçağ Gazetesi
06 Şubat 2026 Cuma
Fatih Karagümrük transferde gaza bastı: 4 isim birden geldi

Süper Lig'de istediği gibi bir sezon geçiremeyen Fatih Karagümrük, arka arkaya 4 isimle birden anl aşma sağladı.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Fatih Karagümrük transferde gaza bastı: 4 isim birden geldi

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, bu sezon beklentinin altında kaldı.

Fatih Karagümrük transferde gaza bastı: 4 isim birden geldi - Resim: 2

Devre arasında kadrosunu güçlendiren İstanbul ekibinden arka arkaya transferler geldi.

Fatih Karagümrük transferde gaza bastı: 4 isim birden geldi - Resim: 3

Fatih Karagümrük, aynı anda 4 transferi birden duyurdu.

Fatih Karagümrük transferde gaza bastı: 4 isim birden geldi - Resim: 4

Spezia'dan sağ kanat Daniele Verde

Fatih Karagümrük transferde gaza bastı: 4 isim birden geldi - Resim: 5

Panathinaikos'tan sol bek Filip Mladenovic

Fatih Karagümrük transferde gaza bastı: 4 isim birden geldi - Resim: 6

CF America'dan stoper Igor Lichnovsky

Fatih Karagümrük transferde gaza bastı: 4 isim birden geldi - Resim: 7

Sarıyer'den stoper Fatih Kurucuk, kiralık sözleşmesi feshedilerek geri döndü.

Fatih Karagümrük transferde gaza bastı: 4 isim birden geldi - Resim: 8

Karagümrük, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 20 maçta 9 puan topladı. İstanbul ekibi, ligde son sırada yer alıyor.

Kaynak: Spor Servisi
