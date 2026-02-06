Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, bu sezon beklentinin altında kaldı.
Fatih Karagümrük transferde gaza bastı: 4 isim birden geldi
Süper Lig'de istediği gibi bir sezon geçiremeyen Fatih Karagümrük, arka arkaya 4 isimle birden anl aşma sağladı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Devre arasında kadrosunu güçlendiren İstanbul ekibinden arka arkaya transferler geldi.
Fatih Karagümrük, aynı anda 4 transferi birden duyurdu.
Spezia'dan sağ kanat Daniele Verde
Panathinaikos'tan sol bek Filip Mladenovic
CF America'dan stoper Igor Lichnovsky
Sarıyer'den stoper Fatih Kurucuk, kiralık sözleşmesi feshedilerek geri döndü.
Karagümrük, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 20 maçta 9 puan topladı. İstanbul ekibi, ligde son sırada yer alıyor.
Kaynak: Spor Servisi