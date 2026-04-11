MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 14.30’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.
Ligde 28 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 18 yenilgi alan İstanbul ekibi, 20 puanla son sırada yer alıyor. Son 4 maçta 7 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, düşme hattından uzaklaşma adına umutlandı.
Karagümrük’te Matias Kranevitter, Zecorner Kayserispor deplasmanında gördüğü kırmızı kart sonrası aldığı 2 maçlık ceza nedeniyle forma giyemeyecek.
Takımda Ivo Grbic ve Ricardo Esgaio ise sarı kart sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu kart görmeleri halinde gelecek hafta ikas Eyüpspor maçında görev yapamayacak.
Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Karagümrük sahasında 2-0 kazanmıştı.