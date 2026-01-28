Süper Lig'de takımlarından Fatih Karagümrük, Kızılyıldız'dan Shavy Babicka'nın kiralık olarak transfer edildiğini duyurdu.

İstanbul ekibinin paylaşımı şu şekilde:

Shavy Babick Fatih Karagümrük'te

"Kulübümüz, Sırbistan Süper Lig ekiplerinden Kızılyıldız'ın sağ kanat oyuncusu Shavy Babicka ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı. Kariyerinde Aris Limassol ve Toulouse formaları verilen 25 oyuncumuz, Gabon Milli Takımı ile 20 maçta 3 gol kaydetti. Shavy Babicka'ya ailemize hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarı eğitimi veriyor."