Trendyol Süper Lig'de sezonu son sırada tamamlayarak küme düşen Fatih Karagümrük önümüzdeki dönemde 1. Lig'de şampiyon olarak yeniden geri dönmeyi hedefliyor.

FATİH KARAGÜMRÜK STAJONEVIC İLE SÖZLEŞME YENİLEDİ

Bu doğrultuda Karagümrük'ten ilk hamle geldi. İstanbul ekibi Aleksandar Stanojevic ile sözleşme yenilediğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Aleksandar Stanojevic ile sözleşme yenileyerek 2026-2027 sezonunda şampiyonluk hedefi için önemli bir adım atmıştır. Yapılan anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, teknik ekibimize başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

SEZON ORTASINDA GELMİŞTİ

Sezon ortasında takımın başına geçen 52 yaşındaki Sırp teknik adam Stajonevic, Fatih Karagümrük ile 20 maça çıktı ve 7 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı.