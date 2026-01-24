Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.
FATİH KARAGÜMRÜK-GALATASARAY İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Balkovec, Çağtay, Doh, Berkay, Serginho, Larsson, Barış, Traore
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sara, Yunus, Barış Alper, Osimhen
FATİH KARAGÜMRÜK 1-1 GALATASARAY CANLI ANLATIM
1' Atilla Karaoğlan'ın ilk düdüğüyle Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı başladı.
GALATASARAY SARA İLE ERKEN ÖNE GEÇTİ
1' Maça ön alan baskısıyla başlayan Galatasaray Karagümrük savunmasının hatasından yararlanarak kaleciyle karşı karşıya kalan Sara ile golü buldu.
GALATASARAY İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI
6' Defans arkasına sarkan Osimhen kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak Grbic zamanında kalesini terk ederek pozisyonun golle sonuçlanmasını engelledi.
GALATASARAY SAVUNMASI UYUDU, KARAGÜMRÜK EŞİTLİĞİ YAKALADI
26' Torreira'nın faulünden sonra maça hızlı başlayan Karagümrük Galatasaray savunmasını önde yakaladı. Serginho defans arkasına kaçarak kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı ve geriden gelen Barış Kalaycı'ya topu çıkardı. Barış müsait pozisyonda topu ağlarla buluşturarak skora dengeyi getirdi.
İLKAY GÜNDOĞAN KAÇIRDI
33' İlkay Gündoğan kale önünde net pozisyondan yararlanamadı.
İLK YARI SONUCU: FATİH KARAGÜMRÜK 1-1 GALATASARAY