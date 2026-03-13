Yeniçağ Gazetesi
13 Mart 2026 Cuma
Zirve yarışında kritik dönemeç: Muhtemel 11'ler

Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Peki Fatih Karagümrük-Fenerbahçe karşılaşması ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Sarı-lacivertliler, sahadan üç puanla ayrılarak maç fazlasıyla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1’e düşürmeyi amaçlıyor.

Karşılaşma öncesi her iki takımın muhtemel 11'leri ve geniş kadroları konuşulurken, taraftarlar maçın başlama saati, yayın bilgileri ve izleme detaylarını merakla takip ediyor.

İşte, Fatih Karagümrük-Fenerbahçe arasındaki karşılaşma ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Mücadeleye ilişkin tüm ayrıntılar ve muhtemel ilk 11’ler…

FATİH KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak

FATİH KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE MAÇI KİM YÖNETECEK?

Hakem Mehmet Türkmen'in yönetecek.

FATİH KARAGÜMRÜK MUHTEMEL 11'LER

Grbic, Esgaio, Lichnovsky, Anıl, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ, Babicka, Berkay, Barış, Larsson.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Tarık, Mert Müldür, Yiğit Efe, Brown, Guendouzi, Kante, İsmail Yüksek, Nene, Asensio, Kerem, Cherif.

