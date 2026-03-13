Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan maçın hakemi ise Mehmet Türkmen.

Sarı-lacivertli ekipte cezalı olan Domenico Tedesco’nun yerine takımın başında Zeki Murat Göle yer alıyor.

F. KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE İLK 11'LER

Fatih Karagümrük : Grbic, Esgaio, Lichnovsky, Anıl, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ, Tiago Çukur, Barış, Serginho, Larsson.

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Kante, Guendouzi, Fred, Kerem, Cherif

F. KARAGÜMRÜK 2-0 FENERBAHÇE (CANLI ANLATIM)

1' Mehmet Türkmen'in düdüğüyle maça Fenerbahçe başladı.

SAVUNMA ARAYA GİRDİ

4' Fenerbahçe’de Fred’in Fatih Karagümrük ceza sahası içine gönderdiği derin pasta savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.

SAVUNMADAN KRİTİK MÜDAHALE

7' Fatih Karagümrük’ün sağ kanattan geliştirdiği atakta Esgaio içeri ortasını yaptı; Fenerbahçe’de Yiğit Efe Demir’den kritik bir müdahale geldi.

TOP ÜSTTEN DIŞARI ÇIKTI

9' Fenerbahçe'de Fred uzaklardan şansını denedi; top farklı şekilde dışarı çıktı.

KARAGÜMRÜK SAVUNMASI TOPU KAFAYLA KARŞILADI

12' Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu’nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Fatih Karagümrük savunması topu kafayla uzaklaştırdı.

BARTUĞ ATTI! KARAGÜMRÜK ÖNE GEÇTİ

15' Fatih Karagümrük’ün sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda oluşan karambolde top Bartuğ Elmaz’ın önüne düştü. Bartuğ, ceza sahası içinden yaptığı net vuruşla topu ağlara gönderdi ve Karagümrük 1-0 öne geçti. Genç futbolcu eski takımına attığı golden sonra sevinmedi.

KARAGÜMRÜK PENALTI BEKLEDİ! SONUÇ OLUMSUZ

18' Fatih Karagümrük’ün sağ kanattan geliştirdiği atakta Sam Larsson şık bir çalımla yüzünü kaleye döndü ve Yiğit Efe Demir ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Karagümrük cephesi penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

SAVUNMA ARAYA GİRDİ

19' Fenerbahçe’de Fred topu sol kanattan taşıdı, ardından içeri ortasını yaptı ancak Fatih Karagümrük savunması araya girerek topu uzaklaştırdı.

LEVENT KALEYİ YOKLADI!!! TOP DIŞARI ÇIKTI

27' Fenerbahçe’de Levent Mercan, ceza sahası dışının sol tarafından kaleyi yokladı; top az farkla dışarı çıktı.

TOP FARKLI BİR ŞEKİLDE AUTA ÇIKTI

30' Fenerbahçe’de sol kanattan Kerem Aktürkoğlu serbest vuruş kullandı. Yerden gelen topu Fatih Karagümrük savunması karşıladı ancak top Fred’in önünde kaldı. Brezilyalı yıldız bekletmeden şutunu çekti fakat top farklı şekilde auta çıktı.

LEVENT'İN ORTASI FARKLI ŞEKİLDE DIŞARI ÇIKTI

32' Fenerbahçe’de Fred’in sağ kanattan attığı uzun topla sol tarafta Levent Mercan buluştu. İlk denemede top Fatih Karagümrük savunmasına çarptı; Levent’in ikinci orta denemesinde ise top farklı şekilde dışarı çıktı.

OFSAYT KARARI VERİLDİ

34' Karagümrük'ün hızlı çıkışında topla buluşan Tiago, ceza sahası içine girerek topu ağlara gönderdi ancak gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

ANIL'DAN BİR KTİRİK MÜDAHALE DAHA

36' Fenerbahçe’de Cherif sağ kanatta topla buluştu ve ardından ortasını yaptı; Fatih Karagümrük ceza sahası içinde Anıl araya girerek topu uzaklaştırdı.

KARAGÜMRÜK KAÇIRDI

37' Fatih Karagümrük’ün hızlı çıkışında Serginho topu ceza sahası içine doğru çevirdi; Barış şutunu çekti ancak yerden giden top az farkla dışarı çıktı.

GRBIC TOPU ALDI

44' Fenerbahçe'de sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür, ceza sahası içine ortasını yaptı; Karagümrük kaleci Grbic çıkarak topu aldı.

KARAGÜMRÜK ATTI!!! FARK 2'YE ÇIKTI

45+1' Fatih Karagümrük’ün sağ kanattan Barış Kalaycı ile kullandığı köşe vuruşunda ön direğe hareketlenen Lichnovsky topu Serginho’ya aktardı; Brezilyalı oyuncu yakın mesafeden sağ ayağıyla golünü atarak takımını 2-0 öne geçirdi.

İLK YARI SONUCU: FATİH KARAGÜMRÜK 2-0 FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mert Müldür, Fred, İsmail ve Kerem oyundan çıktı; yerlerine Nene, Musaba, Asensio ve Brown dahil oldu.

46' Mehmet Türkmen'in düdüğüyle 2. yarıya Fatih Karagümrük başladı.