Süper Lig'de bu sezon son sırada yer alan Fatih Karagümrük, 31 yaşındaki eski futbolcusu Davide Biraschi'yi, İtalya ekibi Frosinone'den sezon sonuna kadar kiraladı İstanbul ekibinden resmi açıklama geldi.

Karagümrük'ün açıklaması:

Davide Biraschi 4. Kez Misirli.com.tr Fatih Karagümrük'te

Kulübümüz, İtalya Serie B ekiplerinden Frosinone’nin 31 yaşındaki stoperi Davide Biraschi ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı. 2021-2024 yılları arasında 3 sezon formamızı giyen Davide Biraschi; 6 sezon Genoa’da, son 2 sezon da Frosinone’de mücadele etti. Yeniden kırmızı siyahlı formamızı terletecek Davide Biraschi’ye ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.