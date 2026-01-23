Süper Lig'de bu sezon son sırada yer alan Fatih Karagümrük, 31 yaşındaki eski futbolcusu Davide Biraschi'yi, İtalya ekibi Frosinone'den sezon sonuna kadar kiraladı İstanbul ekibinden resmi açıklama geldi.

Karagümrük'ün açıklaması:

Kulübümüz, İtalya Serie B ekiplerinden Frosinone’nin 31 yaşındaki stoperi Davide Biraschi ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı. 2021-2024 yılları arasında 3 sezon formamızı giyen Davide Biraschi; 6 sezon Genoa’da, son 2 sezon da Frosinone’de mücadele etti. Yeniden kırmızı siyahlı formamızı terletecek Davide Biraschi’ye ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.

Fatih Karagümrük, eski stoperi Davide Biraschi'yi transfer etti - Resim : 2