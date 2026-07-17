Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar son olarak Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo’da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Candan Başkale’yi kadrosuna kattı.

Fatih Karagümrük Candan Başkale transferini duyurdu - Resim : 1

Fatih Karagümrük sosyal medya hesabından konuyla yapılan açıklamada, "Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kulübümüz, Belçika Jupiler Pro Lig ekiplerinden Westerlo’dan Candan Başkale ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Candan Başkale’ye ailemize hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

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