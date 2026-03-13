Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe maçında alınan 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Hurma, "Kendi adımıza böyle bir sürprize ihtiyacımız vardı. Onu yaptığımız için çok mutluyum. Biz ligin el altındayız. Ben şuna inanıyorum, biz hazır olabilirsek bize şans mutlaka gelecek. Önemli olan biz hazır mıyız, bugün hazırdık ve şansımızı değerlendirdik. Bundan sonra da benzer şeyler yapmak zorundayız. Diğer rakiplerimize bakarsak en dezavantajlı takım biziz." dedi.



Süleyman Hurma, Fenerbahçe maçında penaltı bekledikleri pozisyonla ilgili gelen sorunun ardından şu yanıtı verdi:

"Penaltı pozisyonuyla ilgili söylenecek bir şey yok. Bu çocuklar, bizim çocuklarımız ama Türkiye'de büyük takımlara karşı maç yönetmek imkansız. Herkes haksızlık istiyor. Toplumda da öyle istiyor. Hem de herkes kendisine haksızlık istiyor.

Adalet istiyorsak öncelikle doğru rekabet için mücadele edeceğiz. Ne söylesek bir yerlere çekiliyor. Bu konuyla ilgili konuşacak bir şey yok. 35 senedir konuşuyorum ben. 35 sene hep zayıf olan tarafta kaldım. Her defasında da konuştum, sert konuştum, iyi konuştum, düşünce ürettim ama bazı şeyleri değiştirmek çok zor.

Toplum gerçekten hakemlerin haksızlık yapmasını istiyor ve onlar da yapıyor. Hiç kimse adalet demesin."