Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor’u konuk etti ve mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 5. dakikada Serginho’nun golüyle 1-0’lık üstünlüğü yakaladı. 13. dakikada Babicka’nın şutu savunmaya çarpıp az farkla auta çıktı ve ilk yarı tek golle tamamlandı.

Fatih Karagümrük'ten kritik galibiyet: Antalyaspor'u 1-0 yendiler - Resim : 1

Ligin son sırasında yer alan Karagümrük, ikinci yarıda Antalyaspor’a gol izni vermeyerek sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Fatih Karagümrük puanını 12’ye yükseltirken, Antalyaspor 20 puanda kaldı. Karagümrük gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanına çıkacak; Antalyaspor ise Samsunspor’u ağırlayacak.