Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor’u konuk etti ve mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 5. dakikada Serginho’nun golüyle 1-0’lık üstünlüğü yakaladı. 13. dakikada Babicka’nın şutu savunmaya çarpıp az farkla auta çıktı ve ilk yarı tek golle tamamlandı.
Ligin son sırasında yer alan Karagümrük, ikinci yarıda Antalyaspor’a gol izni vermeyerek sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Fatih Karagümrük puanını 12’ye yükseltirken, Antalyaspor 20 puanda kaldı. Karagümrük gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanına çıkacak; Antalyaspor ise Samsunspor’u ağırlayacak.