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Kaynak: Haber Merkezi

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun 2011’deki şüpheli ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturma kapsamında sosyal medya paylaşımı yapan gazeteci Fatih Ergin’in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

28 EYLÜL'DE TUTUKLANMIŞTI

Eski Adli Tıp çalışanı Turgay Tamer’in hayatını kaybetmesine ilişkin paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Ergin, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla 28 Eylül 2026’da sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

ERGİN'İN TUTUKLULUĞUNA YAPILAN İTİRAZ REDDEDİLDİ

Ergin’in avukatı Sibel Sevinç Deveci Özçelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tutukluluk haline yapılan itirazın reddedildiğini duyurdu. Özçelik paylaşımında, "Güne tutukluluğa yaptığımız itirazın reddi ile başladık. Fatih Ergin'in tutukluluğuna yaptığımız itiraz reddedildi" sözlerini sarf etti.

Özgürlüğünden yoksun bırakılan Fatih Ergin, 9 gündür cezaevinde tutuluyor.