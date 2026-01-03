Yalova'da 27 Aralık'ta yapılan IŞİD operasyonu sırasında teröristlerin polise ateş açması sonucu çatışma çıkmıştı. Çatışmada üç polis memuru hayatını kaybetmiş, yedi polis ve bir bekçi de yaralanmıştı.

Çatışmada altı terörist ölü ele geçirilmişti; beş şüphelinin de gözaltına alındığı bildirilmişti. Fakat son günlerde IŞİD’e yönelik 100’ü geçen gözaltılar yapılması ise dikkat çekiyor.

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla gözaltına alınıp ardından adli kontrol ile serbest kalan gazeteci Fatih Ergin, Meltem TV canlı yayınında bomba bir ihabarda bulundu.

'EYLEM YAPMAK ÜZERE YENİDEN TÜRKİYE'YE GELME EĞİLİMİNDE'

Ergin, “Türkiye'den Irak ve Suriye'ye giderek IŞİD'e katılan ve kırmızı bültenle aranan bazı teröristler kimlik değiştirerek buralardan Avrupa başta olmak üzere başka ülkelere geçiyor, vatandaşlık alıyor ve yeni kimlikleriyle eylem yapmak üzere yeniden Türkiye'ye gelme eğiliminde” ifadelerini kullandı.

FATİH ERGİN KİMDİR?

1987 yılında Zonguldak’ta dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini memleketi Kastamonu Cide’de bitirdi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimini bitiren Ergin, 2011-2012 arasında “siyasigündem” adlı internet sitesinin hem genel yayın yönetmenliğini hem de yazarlık yaptı.

2014-2016 yılları arasında Orta Doğu gazetesinde yazarlık yapan Ergin, 2015-2017 arasında fikir dergilerinde yazdı. 2017’de Yeni Ufuk dergisi tarafından “Yılın En Üretken Yazarı Ödülü”ne layık görüldü.

Yeniçağ gazetesinde de Ergin, yazdığı köşe yazılarının dışında 2019’da internet sitesinin haber müdürü olarak göreve getirilmişti.

Şu anda Ergin bağımsız olarak gazetecilik yapmaktadır.