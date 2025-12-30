İktidarın ifade özgürlüğüne karşı gazeteci, yazar ve yurttaşlara yönelik baskısı sürüyor.
Yalova'da gerçekleşen terör saldırısı sonrası IŞİD'e yönelik paylaşım yapan Fatih Ergin, paylaşımdaki ifadeleri gerekçe gösterilerek gece saatlerinde gözaltına alınmıştı.
Ergin, gözaltı haberini sosyal medyadan duyurdu.
Ergin gözaltında Vatan Caddesi’ndeki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
MAHKEME'DEN KARAR
Emniyet'teki işlemleri tamamlanan Ergin, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. İfadesi tamamlanan Ergin, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Mahkeme, Ergin'in serbest bırakılması kararını verdi.
Fatih Ergin, sosyal medya hesabından IŞİD'e yönelik şu paylaşımı yapmıştı: