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Kaynak: ANKA

Fatih Erbakan, Saadet Partisi ile yürütülen görüşmelere ilişkin, Milli Görüş partilerinin birlikte hareket ederek güçlü bir siyasi aktör oluşturmasının önemine dikkat çekti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile görüştü.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Erbakan, Türkiye'nin siyasi gündeminin yanı sıra TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen "Çerçeve Yasa"nın uygulanması ve geleceğine ilişkin konuların da ele alındığını belirtti.

İki partinin önümüzdeki dönemde atabileceği ortak adımların görüşüldüğünü ifade eden Erbakan, Türkiye'nin önünü açacak ve Milli Görüş'ün Meclis'te daha güçlü temsil edilmesini sağlayacak çalışmalar üzerinde fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Erbakan, şöyle konuştu:

"Her iki partimizin, Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi'nin önümüzdeki dönemde nasıl birlikte ortak birtakım adımlar atabileceğine ilişkin müzakerelerimizi yaptık. Türkiye'nin önünü açacak, milletimize umut olacak, Milli Görüş'ün Meclis'te daha güçlü temsil edilmesi ve inşallah Milli Görüş'ün iktidarına yol açacak bir çalışmanın nasıl yapılabileceğine ilişkin fikir alışverişi ve istişarelerde bulunduk."

Bu tür bir işbirliğinin doğal olduğunu belirten Erbakan, iki partinin ekonomi, sosyal politikalar, dış politika ve siyasetin temel gündemleri konusunda Milli Görüş prensipleri doğrultusunda benzer yaklaşımlara sahip olduğunu söyledi.

Görüşmelerin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirten Erbakan, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

"MİLLETİMİZE UMUT OLACAK BİR OLUŞUM İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Erbakan, DEVA Partisi ve Saadet Partisi'nin yer aldığı Yeni Yol Grubu çatısı altında bir birleşmenin gündeme gelip gelmediği sorusuna da yanıt verdi.

Milli Görüş çizgisindeki partilerin birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çeken Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim Milli Görüşçüler olarak temel hedeflerimiz var. Her iki parti de, Saadet Partisi de Yeniden Refah Partisi de bu hedeflere yönelik çalışmalar içerisindeler. Yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük bir Türkiye ve İslam Birliği'nin, Türkiye'nin öncülüğünde yeni ve adil bir dünyanın kurulması... Bunun için Milli Görüş hassasiyetine sahip partilerin bir arada bulunmaları, birlikte bir sinerji oluşturmaları ve milletimize umut haline gelmeleri büyük önem taşıyor."

Erbakan, "Umutluyuz, heyecanlıyız ve ümitliyiz" diyerek, siyasi tabloda yeni bir alternatif oluşturacak yapının hayata geçirilmesi için çalışacaklarını belirtti.

"Milletimize umut olacak, sıkışan siyasi tabloda bir ferahlık sağlayacak ve güçlü bir siyasi aktör olarak öne çıkacak oluşumun inşallah hayata geçmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

ERBAKAN'DAN EKONOMİ ELEŞTİRİSİ

Türkiye'deki siyasi "sıkışmışlık" değerlendirmesine ilişkin de konuşan Erbakan, seçmenin önemli bir bölümünün kararsız olduğunu ve 2024 yerel seçimlerinde sandığa gitmeyen seçmen sayısının da siyasi tabloda bir çıkış arayışına işaret ettiğini savundu.

Ekonomik sorunların da mevcut tablonun önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Erbakan, açlık ve yoksulluk sınırı ile asgari ücret ve en düşük emekli maaşı arasındaki farka dikkat çekti.

Kaynakların faiz ödemeleri, kamu-özel işbirliği projeleri, vergi muafiyetleri ve kamudaki israfa harcandığını savunan Erbakan, Milli Görüş iktidarında kaynakların işçi, memur, emekli, çiftçi ve köylü için kullanılacağını söyledi.

"ORTAK CUMHURBAŞKANI ADAYI KONUSUNDA GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda iki parti arasında görüşme yapılıp yapılmadığının sorulması üzerine Erbakan, şu ana kadar ortak aday konusunda herhangi bir müzakere gerçekleştirilmediğini söyledi.

Erbakan, "Şu ana kadar ortak cumhurbaşkanı adayı üzerinde herhangi bir görüşmemiz, müzakeremiz olmadı. Şu ana kadar milletvekili seçiminde en yüksek seviyede Milli Görüş zihniyetine sahip partilerin Meclis'te temsil edilmelerini sağlamak üzere bir çalışmanın içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

Önümüzdeki süreçte görüşmelerin devam etmesi halinde cumhurbaşkanlığı adaylığının da gündeme gelebileceğini belirten Erbakan, "Önümüzdeki günlerde bu müzakereler, bu görüşmeler devam ettiğinde cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili de yine görüşmeler ve müzakereler yapılabilir" ifadelerini kullandı.

İki partinin de sonuç almak için fedakarlık yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Erbakan, "Türkiye siyasetini sıkışmışlıktan kurtarmak, Türkiye'nin önünü açmak, milletimize umut olmak için fedakarlık yapmaya hazırız, elimizi taşın altına koymaya hazırız" diye konuştu.