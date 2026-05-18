Fatih Erbakan, Konya’nın Akören ilçesinde düzenlenen programda ekonomi, tarım, gençlerin evlilik maliyetleri ve Konya Ovası’ndaki su sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında ekonomik tabloyu sert sözlerle eleştiren Erbakan, yüksek faiz politikalarının vatandaş üzerindeki yükünü artırdığını savundu.

Erbakan, “Türkiye’de yediğimiz, içtiğimiz, tükettiğimiz her şeyin beşte biri faize gidiyor. Bakkaldan 20 lira verip ekmek mi aldınız, 4 lirası doğrudan faiz lobisinin cebine gidiyor. İçtiğiniz bir bardak çayın beşte birini sizden önce faiz baronları yudumluyor. Faiz lobisi gelmiş, doğrudan bu milletin sofrasına oturmuş. Bizim iktidar da maalesef yakayı kaptırmış, bu canavarı besliyor. İşte iktidarın ‘borç-faiz-zam-vergi’ ekonomisinin acı faturası budur” ifadelerini kullandı.

“GENÇLER EVLENMEKTEN VAZGEÇİYOR”

Gençlerin artan maliyetler nedeniyle yuva kurmakta zorlandığını belirten Erbakan, evlilik masraflarının ciddi seviyelere ulaştığını söyledi.

Erbakan, “Bugün bir gencimizin yuva kurması, evlenmesi artık bir mutluluk kapısına değil, bir borç batağına açılır durumda. Şimdi evlenmenin, bir ev düzmenin maliyetini hesap etmeye kalksanız, hesap makinesinin pilleri bitiyor” dedi.

İktidarın aile politikalarını da eleştiren Erbakan, “Lafta aile diyorlar ama icraatta gençleri borca, aileyi yoksulluğa, yuva kurmayı ise maalesef imkansızlığa mahkum ediyorlar” diye konuştu.

“KONYA TÜRKİYE’Yİ DOYURUYOR AMA ÇİFTÇİ GEÇİNEMİYOR”

Tarım sektöründeki sorunlara da değinen Erbakan, çiftçinin yeterli destek alamadığını savundu.

Konya’nın Türkiye açısından stratejik üretim merkezi olduğunu belirten Erbakan, “Konya Türkiye’yi doyuruyor ama Konyalı çiftçi geçinemiyor” ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin artan borç yükü altında ezildiğini söyleyen Erbakan, tarım desteklerinin yetersiz kaldığını ve üreticinin girdi maliyetleri nedeniyle zor durumda olduğunu kaydetti.

“ENFLASYON ARTIYOR, FAİZLER ARTIYOR”

Ekonomi yönetimine yönelik eleştirilerini sürdüren Erbakan, “Tam 3 senedir enflasyonu düşüreceğiz hikayesi anlatıyorsunuz ama enflasyon artıyor, faizler artıyor, borçlar artıyor, vergiler artıyor. Satın alma gücü tükeniyor, umutlar tükeniyor, hayaller tükeniyor” dedi.

Bankaların kar rekorları kırdığını savunan Erbakan, “Çiftçi, esnaf, emekçi kan ağlıyor, bankalar kar rekorları kırıyor” ifadelerini kullandı.