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Kaynak: Haber Merkezi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada fon krizi üzerinden iktidara yönelik eleştirilerde bulundu. Krizin üzerinden 10 gün geçtiğine dikkat çeken Erbakan, denetim mekanizmalarının işletilmediğini ve mağdurların haklarının korunmadığını savundu.

“YAYIN YASAĞINA GELİNCE ŞAMPİYONSUNUZ”

Erbakan, vatandaşların parasının korunması ve yaşananların önüne geçilmesi konusunda iktidarın gerekli adımları atmadığını öne sürdü. Buna karşılık yayın yasakları konusunda hızlı hareket edildiğini savunan Erbakan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Fon krizinin üstünden tam on gün geçti. Maşallah vatandaşın parası simsarlar tarafından çalınırken YOKSUNUZ, denetim yapıp vurguna engel olmaya gelince YOKSUNUZ; ama iş yayın yasağına geldiğinde ŞAMPİYONSUNUZ!”

“20 MİLYAR DOLAR BUHARLAŞIRKEN ORTADA YOKSUNUZ”

Fon krizinin büyüklüğüne ilişkin de değerlendirmede bulunan Erbakan, 20 milyar dolarlık kayıp yaşandığını ileri sürerek gerçek sorumluların ortaya çıkarılması gerektiğini savundu.

“20 milyar dolar buharlaşırken ortada YOKSUNUZ, gerçek sorumlulardan hesap sormaya gelince YOKSUNUZ; ama giden paranın yanında çerez kalacak arabaların, jetlerin peşinde şov yapmaya geldiği zaman ŞAMPİYONSUNUZ!”

“10 GÜNLÜK KARNENİZ TEKRAR GÖSTERDİ”

Erbakan, açıklamasının devamında mağdurların haklarının korunması ve SPK mevzuatı üzerinden yürütülen tartışmalara değinerek iktidara yönelik eleştirilerini sürdürdü:

“Mağdurun hakkını savunurken ortada YOKSUNUZ, hatanızı kabul etmeye gelince YOKSUNUZ; ama vatandaşa SPK mevzuatı dersi verip algı yönetmeye, ekran karartmaya geldiği zaman ŞAMPİYONSUNUZ!”

Erbakan paylaşımını, “Buradan iktidara sesleniyorum! 10 günlük karneniz tekrar gösterdi; siz milletin derdinde, tasasında, acısında YOKSUNUZ. Ama Milli Görüş burada! Aziz Milletimizin yanındayız” sözleriyle tamamladı.