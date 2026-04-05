Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock'ın CEO'su Laurence D. Fink'i İstanbul'da kabul etmişti. Görüşmeye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da yer almıştı.

Dünya Ekonomik Forumu Türkiye Ülke Stratejisi Toplantısı kapsamında gerçekleşen buluşmada, Türkiye ekonomisi ve yatırım ortamı masaya yatırıldı.

Erdoğan ile BlackRock'ın CEO'su Laurence D. Fink arasındaki görüşme tartışmalara sebep olurken Yeniden Refah Partisi'nden dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Erbakan partisi tarafından hazırlanan videoyu "BlackRock Siyonizmin ekonomik cephaneliğidir" sözleriyle paylaştı.

Paylaşılan videoda BlackRock hakkında çarpıcı iddialara yer verildi.

"EKONOMİK BİR AKTÖR DEĞİL, KÜRESEL SÖMÜRÜ DÜZENİNİN BEKASINI SAĞLAYAN BİR NÖBETÇİDİR"

Bu bir yatırım görüşmesi değildir. Bu milletimizin öz kaynaklarını, stratejik kalelerini ve yarınlarını rehin alma girişimidir. 10 trilyon doları aşan varlığıyla birçok devletin milli gelirinden daha büyük bir gücü yöneten bu yapı, ekonomik bir aktör değil, küresel sömürü düzeninin bekasını sağlayan bir nöbetçidir. BlackRock sıradan bir şirket değil, siyonizmin dünya üzerindeki ekonomik cephaneliğidir.

"GAZZE'DE DÖKÜLEN HER KANDA BU DEVASA FİNANS ÇARKININ PARMAK İZİ VARDIR"

Gazze'de masumların üzerine yağan bombaları, şehirleri haritadan silen füzeleri ve tankları üreten silah devlerinin asıl sahibidir. Dökülen her türlü kanda yıkılan her yuvada bu devasa finans çarkının parmak izi vardır.

Soykırıma finansal kaynak olan bu karanlık yapı siyonizmin sadece kasası değil en büyük suç ortağıdır. Bu devasa şer gücü girdiği her ekonomide stratejik varlıkların el değiştirmesini sağlıyor. Bu bir kalkınma hamlesi değil, milli varlıklarımızın kontrolünü teslim etme sürecidir. Biz siyonizmin kasasını da bu kanlı sermayeyi de topraklarımızda istemiyoruz.