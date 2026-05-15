Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2026 yılı enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Mevcut ekonomi yönetimini ve uygulanan politikaları eleştiren Erbakan, vatandaşın alım gücünün yok olduğunu belirterek sandığı işaret etti.

Erbakan, Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflerindeki sapmalara dikkat çekerek şu verileri paylaştı:

2026 Ara Hedef: Yüzde 16’dan yüzde 24’e yükseltildi.

Yıl Sonu Beklentisi: Yüzde 26 olarak güncellendi.

Gelecek Projeksiyonu: 2027 ve 2028 tahminleri de benzer şekilde artırıldı.

Erbakan, hükümetin "enflasyon tek haneye düşecek" vaatlerinin gerçeği yansıtmadığını savunarak, "Tam üç senedir 'enflasyonu düşüreceğiz' hikayesi anlatıyorsunuz. Ancak sonuç; artan faizler, yükselen borçlar ve ağırlaşan vergiler oldu," ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı ile Merkez Bankası Başkanı’na doğrudan seslenen Fatih Erbakan, ekonomideki krizin derinleştiğini vurguladı. Erbakan, açıklamasında şu soruları yöneltti:

"Sayın Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı, başarınız zaten yok da, hedefiniz nedir sizin? Enkaz halinde devraldığınız ekonomiyi daha da beter hale getirmek mi? Türkiye'yi dış güçlere ve Londra bankerlerine bağımlı kılmak mı?"

Toplumun tüm kesimlerinin ekonomik zorluk içerisinde olduğunu ifade eden Erbakan, "Esnaf, çiftçi, emekli ve asgari ücretli perişan halde. Bu işi yapamadığınız açıkça ortadadır. Milletin sabrı taşmıştır. Bir an önce sandık gelmeli, Milli Görüş yönetimiyle bu esaret sona ermelidir," diyerek sözlerini noktaladı.