Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal yardım politikalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erbakan, devletin öncelikli görevinin yoksullara yardım dağıtmak değil, toplumun yoksullaşmasının önüne geçmek olduğunu ifade etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erbakan, mevcut ekonomik politikaların gelir dağılımındaki adaletsizliği artırdığını savundu.

Erbakan, insanların önce zekât ve sadakaya muhtaç hale getirildiğini, ardından yapılan sosyal yardımların başarı gibi sunulduğunu belirterek bunun doğru bir yaklaşım olmadığını söyledi.

Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İnsanlarımızı önce zekata, sadakaya muhtaç etmek, sonra yapılan sosyal yardımlarla övünmek erdemsizliktir. Devletin öncelikli görevi, yoksullara yardım etmek değil; yoksullaşmanın, fakirleşmenin önüne geçmektir. Koli koli yardım ettiğiniz, aydan aya cüz’i sosyal destekler verdiğiniz insanlarımız niye bu yardımlara muhtaç, hiç düşündünüz mü? Biz söyleyelim… Gelir dağılımında adaleti sağlamadığınız için. Refahı toplumla değil yandaşlarla paylaştığınız için. Milli gelirden, büyümeden, zenginleşmeden halka hak tanımadığınız için. Elbette her toplumun yoksulu olur ama bir ülkenin yarısı açlık sınırının altında yaşıyorsa; zekata, sadakaya muhtaçsa, yoksulluktan da önemli mesele adil ve hakkaniyetli bir iktidardan yoksunluktur. İnşallah, biz geleceğiz, Adil Düzen ile gelir dağılımında adaleti gerçekleştireceğiz. Kulun kula muhtaçlığını bitireceğiz."