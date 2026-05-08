Fatih Erbakan, Nagehan Alçı ile gerçekleştirdiği görüşmede, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde iktidarın "oyun kurucu" hamlelerine dikkat çekti. Erbakan, anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısında güçlü görünen isimlerin tasfiye edilmeye çalışıldığını savunarak şu ifadeleri kullandı: "Sayın İmamoğlu’nun ve Sayın Mansur Yavaş’ın oyunun dışında tutulması, CHP’nin iki ayrı adayla bölünerek seçime gitmesinin sağlanması ve DEM Parti’nin yanlarına çekilmesi gibi birçok strateji yürütülüyor."

"100 BİN İMZA ŞARTI 300 BİNE ÇIKABİLİR"

Röportajın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise Erbakan’ın kendi adaylığına yönelik "engelleme" şüphesi oldu. Seçim kanununda yapılabilecek bir değişiklikle bağımsız veya partisi grup kuramamış adaylar için gereken imza sayısının artırılabileceğini iddia eden Erbakan, şunları söyledi:

"Belki seçim kanununda bir değişiklik yapıp 100 bin imzayla aday olmayı 300 bine çıkartırlar mı? Bizim de adaylığımızı engellerler mi? Evet, bunu yapabilirler diye düşünüyorum. 100 bini 300 bine çıkartırsanız, Seçim Kurulu'na gidip imza verme süreci pratikte imkânsız hale gelir."

"AK PARTİ SEÇMENİNDEN OY ALDIĞIMI GÖRÜRLERSE ÖNÜMÜ KESERLER"

Nagehan Alçı’nın "İktidar çoklu aday isteyip muhalefeti bölmek istemez mi?" sorusu üzerine Erbakan, stratejinin kişiye göre değişebileceğini belirtti. Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin AK Parti tabanından ciddi oy kaydırdığını hatırlatarak; "Eğer Fatih Erbakan %15-20 alıyor ve AK Parti seçmeninden oy alıyor diye görürlerse, hepsinin önünü kesmek için bu yola başvurabilirler" dedi.

"İKTİDAR KÖŞEYE SIKIŞMIŞ DURUMDA"

Ekonomik kriz ve halk desteğindeki erime nedeniyle iktidarın zor durumda olduğunu savunan Erbakan, sözlerini şöyle tamamladı: "Halkın ciddi eleştirisi var ve adeta köşeye sıkışmış durumdalar. Ama bu seçimi mutlaka kazanmak en önemli gündemleri. Bunun için her türlü yolu denemek gibi düşünceleri olduğuna inanıyorum."