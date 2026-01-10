Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2026 yılı için en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasına sert sözlerle tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erbakan, yapılan düzenlemenin emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısını çözmekten uzak olduğunu savundu.

Erbakan, artışın bir maaş zammı değil, yalnızca teknik bir “ayarlama” olduğunu vurgulayarak, bu düzenlemeden tüm emeklilerin yararlanamayacağını ifade etti. Daha fazla prim ödeyen ve uzun yıllar çalışan emeklilerin yine emeğinin karşılığını alamayacağını belirten Erbakan, “Sefalette eşitlik adalet değildir” sözleriyle uygulamayı eleştirdi.

Vergi yükünün emekçiler üzerinde ağırlaştığını savunan Erbakan, büyük şirketlere sağlanan imtiyazlara dikkat çekerek, “Holdinglerden silinen vergiler emekçiye verilse ülkede bayram havası eserdi” ifadelerini kullandı. Yeniden Refah Partisi olarak halktan yana bir ekonomi anlayışı benimsediklerini belirten Erbakan, emekçilere gerçek refahı yaşatacaklarını söyledi.