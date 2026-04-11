Fatih Erbakan, Kilis’te katıldığı programda partisinin hedeflerine ve seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir restoranda düzenlenen etkinlikte partililerle bir araya gelen Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin üye sayısının 650 binin üzerine çıktığını söyledi. Bu rakamla Türkiye’de en fazla üyeye sahip üçüncü siyasi parti olduklarını belirten Erbakan, hedeflerinin üye sayısını 1 milyona çıkarmak olduğunu dile getirdi.

“SAHADA YOĞUN ÇALIŞMA YÜRÜTECEĞİZ”

Türkiye’nin seçim atmosferine girdiğini ifade eden Erbakan, bu süreçte sahada aktif olacaklarını vurguladı. Parti olarak Anadolu’nun dört bir yanında çalışma yürüteceklerini söyleyen Erbakan, “Halkımızla iç içe olacağız, davamızı kapı kapı anlatarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Programda, parti teşkilatının yerel çalışmaları da ele alındı.