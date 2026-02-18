Siyasette son dönemde tartışılan konularından biri ise ittifak kulisleri oldu. Gelecek, Saadet, Deva, Yeniden Refah ve İYİ Parti arasında ittifak iddiaları ise gündemde yerini koruyor.

ERBAKAN'DAN İYİ PARTİ'YE İTTİFAK SİNYALİ

İddialara dair Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bugün katıldığı NOW TV canlı yayınında çarpıcı ifadelerde bulundu.

Erbakan, İYİ Parti ile ittifak sinyali verirken, “DEVA, Gelecek, Saadet, Yeniden Refah, tek bir listeden adaylarını gösterebilirler. Bununla beraber çok daha güçlü bir sinerji oluşması bakımında İYİ Parti’nin burada yer alınmasına sıcak bakarız. İYİ Parti’nin son dönemde ciddi bir oy oranı var, toparlanan bir çizgisi var. Resmiyete bürünmesi seçime yakın dönemde olacak” ifadelerini kullandı.

DAVUTOĞLU'DAN 3'ÜNCÜ YOL AÇIKLAMASI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da geçtiğimiz günlerde Meclis’te gazetecilerle yaptığı sohbette Saadet Partisi, DEVA, Gelecek Partisi, YRP, İYİ Parti, Anahtar Parti’nin adını geçirerek “Ümit ederiz ki kısa sürede ittifak görüşmeleri tamamlanır. Türkiye’nin 3’üncü bir yola ihtiyacı var” ifadelerini kullanmıştı.

DERVİŞOĞLU: YAN YANA GELİRİZ, İHANET HARİÇ

Önceki yıl ABB ziyareti sırasında İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, ittifak kulislerine dair "Dar bir alana sıkıştırmak isteniyor İYİ Parti. Bunu doğru bulmuyorum. Herkesle yan yana gelebiliriz. Ama ihanet hariç" demişti.