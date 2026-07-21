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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gazeteci Hasan Basri Akdemir’in YouTube programına konuk olarak gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Seçim sonuçlarından ittifak stratejilerine ve parti hedeflerine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Erbakan, partisinin siyasi arenadaki duruşunu net ifadelerle ortaya koydu.

“CUMHUR İTTİFAKI DIŞINDA OYLARIMIZI İKİ KATINDAN FAZLA ARTIRDIK”

Kamuoyunda zaman zaman dile getirilen "Cumhur İttifakı sayesinde oy aldılar" eleştirilerine rakamlarla yanıt veren Erbakan, ittifak dışındayken oylarını belirgin şekilde artırdıklarını söyledi.

Erbakan, “Cumhur İttifakı’nda yer aldığınız için oy aldınız’ demeleri çok doğru değil. Bir defa Cumhur İttifakı içindeyken biz yüzde 2,89 oy almıştık. Yerel seçimde Cumhur İttifakı’nın dışında olduğumuz halde yüzde 7 oy aldık. Dolayısıyla bizim oylarımız Cumhur İttifakı dışında iki katından daha fazla arttı" ifadelerini kullandı.

'AK PARTİ 2002'DE YENİDEN REFAH'IN OYLARINI ALMIŞTI'

Siyasetteki taban oluşumu dinamiklerine de değinen Yeniden Refah Lideri, AK Parti’nin kuruluş sürecini örnek göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Hiçbir yeni parti tabiri caizse uzaydan taban getirerek bu işi yapmıyor. Mutlaka öncesinde başka partilere oy vermiş seçmenlerin gönlüne giriyor, onları kendi tabanı haline getiriyor. Bunun en önemli örneklerinden bir tanesi de aslında AK Parti’ydi. AK Parti 2002’de kimin tabanını, kadrolarını aldı? Refah Partisi’nin. Bugün de Yeniden Refah Partisi’nin AK Parti’den oy alması ve taban oluşturmasının son derece doğal olduğunu düşünüyorum.”

CHP VE YENİ PARTİ'YE ERBAKAN'DAN VETO

İttifak politikalarına ilişkin değerlendirmelerinde geçmişte alınan kararların dönemsel şartlara uygun olduğunu, ancak gelinen noktada tablonun değiştiğini belirten Fatih Erbakan, kapıları hem Cumhur hem de CHP kanadına kapattı:

“O günün bize göre doğrusu, muhafazakar seçmenin beklentisi de oydu, orada yer almamızdı. Ama bugünün doğrusu da artık Cumhur İttifakı’nda yer almamak. Çünkü denenmiş bir kez daha denenmez.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in siyasi hamlelerine ve muhtemel ittifak senaryolarına da değinen Erbakan, partisinin kendi yolunu çizeceğini belirtti:

“CHP’nin başını çektiği bir ittifakta da asla olmamak gerektiğini düşünüyoruz. CHP de dediğiniz gibi şimdi bir tane değil, iki tane oldu. Onun da uygun olmayacağı kanaatindeyim. Bizim kendimizin seçime tek başına girmemizin doğru olacağını düşünüyorum.”