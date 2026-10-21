Kaynak: Haber Merkezi

Azerbaycan'da okullarda uygulanan başörtüsü yasağının ardından Türkiye'den gelen eleştiri ve açıklamalara tepki gösteren Bakü, 31 Türk vatandaşını istenmeyen kişi ilan ederek ülkeye girişlerini yasakladı.

Listede Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da yer aldı. Erbakan, kararın ardından sosyal medya hesabından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e yönelik açıklama yaptı.

ERBAKAN, ALİYEV'E SESLENDİ

Erbakan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın İlham Aliyev! Azerbaycan’da öğrencilere yönelik başörtüsü yasağı kalksın yeter, biz gelemesek de olur. Siyonist katil Herzog’u Bakü’de ağırladıktan sonra hakiki dostlarınızı gözünüz görmez oldu. Bu da size yeter!”

Erbakan açıklamasının devamında, “Zira biz, Azerbaycan ile olan gardaşlık hukukunu sizden değil; rahmetli Elçibey’den, Resulzade’den, Tagiyev’den öğrendik” dedi.

“Bu ruhla ve bu şuurla bir kez daha diyorum ki; yaşasın Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği! Yaşasın iki devlet, tek millet! Yaşasın dilde, fikirde, işte birlik!” ifadelerini kullandı.