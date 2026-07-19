Hürriyet Yazarı Fatih Çekirge, bugünkü yazısında Türk yat turizminin kalbi olan Bodrum, Marmaris, Göcek ve Fethiye hatlarında yaşanan büyük müşteri kaybını ve "fiyat vurgununu" sert ifadelerle köşesine taşıdı! Bir denizcinin Leros Adası'ndan gönderdiği liman fotoğrafını "Verdiğim alarmın işaret fişeğidir" diyerek paylaşan Çekirge; yüksek fiyatlar ve katı denetimler yüzünden Türk tekne sahiplerinin filolar halinde Ege adalarına kaçtığını yazdı. "Rodos'ta 100 Euro'ya yediğin yemek Bodrum'da 300-500 Euro" sohbetlerinin sahillerde ayyuka çıktığını belirten yazar, uluslararası turizm pazarında Mısır, İspanya ve İtalya'ya kaptırılan turistlere karşı uyardı.

"BİZİM SAHİLLER BOŞALIYOR, EGE ADALARI YATLARLA DOLUYOR!"

Daha önce yaptığı uyarıların ne kadar haklı çıktığını Leros Adası'ndan gelen bir fotoğrafla belgelediğini ifade eden Fatih Çekirge, yat turizminin Türkiye kıyılarından tamamen uzaklaştığını şu çarpıcı sözlerle köşesine taşıdı:

"Geçen defa açıktan uyarmıştım. Türkiye sahillerindeki yoğun kirlenme, aşırı denetim, alargada bile alkol kontrolü ve restoranların fahiş fiyatları yat turizmini vuruyor demiştim. Ve eklemiştim: 'Bırakın turistlerin gelmesini, bizim tekne sahipleri de gidiyor.' İşte bu fotoğraf o yazdıklarımın belgesidir. Verdiğim alarmın işaret fişeğidir... Bakın bu Yunan adasında liman neredeyse tamamen Türk bayraklı teknelerle dolmuş. Ne demek istediğimi bundan güzel anlatan bir fotoğraf olabilir mi? Bizim sahiller boşalıyor. Ege adaları yatlarla doluyor."

Çekirge, teknelerin adeta bir göç dalgası başlattığını belirterek rotayı net çizdi: "Çok iyi biliyorum ki; Bodrum’dan, Marmaris’ten, Bozburun’dan, Fethiye’den tekne sahipleri filolar halinde Leros’a, Kalimnos’a, Kos’a, Simi’ye, Nisiros’a, Sisam’a, orta ve kuzey Ege adalarına gidiyorlar."

"RODOS'TA 100 EURO OLAN YEMEK BODRUM'DA 300-500 EURO!"

Kıyılardaki esnafın fahiş fiyat politikasının yerli turisti canından bezdirdiğini ve "Yunan adasındaki yemek Türkiye'den çok ucuz" algısının tamamen gerçeğe dönüştüğünü belirten usta yazar, fatura krizini şu ifadelerle aktardı:

"Hep söyledim; Türkler olmasa Ege adalarındaki restoranlar boş kalır. Adaların esnafı sıkıntı çeker. Şimdi aynı şey bizim esnafın başında. Çünkü bizim kıyılarda fiyatlar can yakıyor... Bugün hangi kıyı kentine giderseniz gidin, şu sohbeti mutlaka duyarsınız: 'Rodos’ta 100 Euro’ya yediğin yemek Bodrum’da 300-500 Euro.' Ya da; 'Arkadaş 4 kişi Astipalya’da harika bir yemek yedik. Hem lezzetli hem de fiyat makuldü. Bizde yeseydik...' Abartılmış fiyatlar. Birçok denizci arkadaşımız, Türkiye’de gittiği restoranların astronomik fişlerini paylaşıyor. Göcek’ten gelen faturalar inanılmaz. Restorancıya soruyorsun; 'Abi domatesin kilosu...' diye başlıyor."

"ULUSLARARASI TURİSTLER KAÇIYOR, BİR TEK RUSLARA KALIYORUZ"

Avrupalı turistin alternatif pazarlara yöneldiğini, bölgedeki jeopolitik savaşların da bu durumu tetiklediğini vurgulayan Çekirge, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un tüm çabalarına rağmen kıyılarda ciddi bir endişe havasının hakim olduğunu şu alıntılarla dile getirdi:

"İngiltere’den, Hollanda’dan gelecek turistler Yunanistan, İspanya, İtalya’ya yöneliyor. Bizim tekne sahiplerimiz de gidiyor. Mısır doluyor. Türkiye hattında bir tek Ruslar var. Onlar da hafiften Mısır’a yöneliyor. Bir tek Rus turistlere kalıyoruz. İranlı turistler savaş nedeniyle zaten gelemiyor. İşte o nedenle sahillerimizdeki yat turizmi için alarm veriyorum... Türkiye son yıllarda turizm gelirleri açısından hedefleri sürekli tutturdu... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy bütün bunlara rağmen hedefleri tutturdu. Özellikle İzmir’den Kaş’a kadar olan sahillerimizde sıkıntı var. Yat turizmi zorlanıyor. Marmaris, Fethiye gibi merkezlerde otel sahipleri 'endişeli'. Bodrum gibi merkezlerdeki 'fiyat vurgunu' yabancıların da dilinde."

Fatih Çekirge, yazısını memleket sevdasıyla kaleme aldığını belirterek, "Bu yayınladığım fotoğraf umarım bir 'sorun' olarak adresini bulur. Ve umarım, bütün güçlüklere rağmen bu yıl da turizm gelir hedefi tutar. O yüzden ben bir denizci olarak, bir memleket sevdalısı olarak uyarımı yapıyorum: Denizdeki bütün kaptanların rüzgârı kolaylarına olsun" temennisiyle bitirdi.