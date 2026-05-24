CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada "tedbirli mutlak butlan" kararı çıkmıştı. CHP 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'mutlak butlan' kararı ile yeniden CHP Genel Başkanı olarak göreve getirilmesinin yankıları devam ediyor.

CHP Genel Merkezi'nde gece yarısı başlayan hareketlilik sabah saatlerinde zirveye ulaştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'tahliye' talep ettiği iddiası sonrası gerginlik yükseldi. Genel Merkez önünde iki grup arasında arbede çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, emniyete CHP Genel Merkezi’nin önceki yöneticiler tarafından boşaltılmadığını belirterek, tahliye talebinde bulundu.

FATİH ATİK: CHP TABANINDAN İMAMOĞLU VE ÖZEL'E ACI MESAJ

TGRT Ankara temsilcisi Fatih Atik'in kişisel sosyal medya hesabında "CHP Tabanından İmamoğlu ve Özel'e acı mesaj" ifadelerini kullandığı paylaşımı dikkat çekti.

"İMAMOĞLU VE ÖZEL'İ YALNIZ BIRAKTILAR"

Fatih Atik'in yorum yağan açıklamasının tamamı şöyle:

"CHP Tabanından İmamoğlu ve Özel'e acı mesaj CHP Genel Merkezi önünde ibretlik görüntüler yaşanıyor. Merdivenlerde oturan Özgür Özelci milletvekillerini görünce en önemli mesajı parti örgütünün ve tabanının verdiğini anlıyorum. Taban, hem Ekrem İmamoğlu'na hem Özgür Özel'e açık bir mesaj gönderiyor. Tüm çağrılara rağmen Ankara örgütü genel merkezin önüne toplanmıyor. Ülkenin dört bir yanındaki milyonlarca CHP'li Genel Merkeze akmıyor. İşgal edildiğine inansalar CHP Genel Merkezin önünde etten duvar örerlerdi. İmamoğlu ve Özel'i yalnız bıraktılar.

Onlara, "Bu sorunu bir an önce çözün" mesajı veriyorlar. Mesaj aslında sadece genel merkeze de değil tüm CHP elitine.. Yani Genel Merkezin önüne otobüs çekerek Ekrem İmamoğlu'nun sesini açarak olmuyor bu işler.. Çünkü artık gerçek CHP'liler, CHP örgütü artık dinlemek istemiyor. Sadece uzaktan izliyorlar.. Saraçhane ruhu artık yok.. Bu noktaya nasıl gelindiğini herkes çok iyi biliyor. Artık"