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Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci Fatih Altaylı, ertelenen Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi üzerinden iktidarın siyasi stratejisini kaleme aldı. AK Parti’nin transfer politikalarını ve yargı hamlelerini değerlendiren Altaylı, uygulanan taktiğin temel amacının muhalif seçmeni apolitikleştirmek ve muhalefete olan inancı kırmak olduğunu savundu.

Seçim öncesi yaşanan gözaltılar ve parti değiştirmelerle sürecin tıkandığını belirten Altaylı, CHP ve Yeni Parti gruplarının toplantıya katılmamasıyla çoğunluğun sağlanamadığını ve seçimin ertelendiğini hatırlattı. Bu tür yöntemlerin AK Parti’ye oy kazandırmadığını veya saygınlık sağlamadığını vurgulayan gazeteci, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asıl hedefinin seçmeni siyasetten soğutmak olduğunu öne sürdü.

‘GÜVENDİĞİNİZ DAĞLARA KAR YAĞDIRILIYOR’

İktidarın muhalefetten transfer ettiği isimler üzerinden muhalif seçmene bir mesaj verildiğini belirten Altaylı, yazısında şu değerlendirmeleri yaptı,

Altaylı'nın yazısının tamamı şöyle:

"Yargının hamleleri sonrası görevden alınan muhalefet belediyelerinin yerine AK Partili adayların son derece “çirkin yöntemlerle” seçilmesinin toplumsal bir kabulü olmadığı aşikardı.

Üsküdar Belediyesi seçimlerinde iş artık iyice çığırından çıktı. Belediye Meclisi toplantısında CHP ya da Yeni Parti tarafında AK Parti adayına karşı oy kullanacak olan isimler seçim toplantısı öncesi gözaltına alındı, birkaç CHP’li menfaat karşılığı olduğu hissiyatını uyandıracak şekilde AK Parti’ye transfer oldu.

Ve büyük ihtimalle Üsküdar’ı sandıkta kazanamayan AK Parti, güç kullanarak belediye meclisinde kazanacaktı ama CHP ve Yeni Parti grubu katılmadı. Böylelikle çoğunluk sağlanamadı, başkanvekili seçimi ertelendi. Dolaylı da olsa AK Parti sonucu garanti göremeyince seçimi erteletti.

Peki bu durum AK Parti’ye saygınlık ya da güç kazandıracak mı!

Elbette hayır. AK Parti seçmeninin de önemli bir bölümü yapılanları pek doğru bulmuyor. İçine sindiremiyor. AK Parti’ye bir şey de kazandırmıyor tüm bunlar. Oyunu arttırmıyor, seçmenini konsolide etmiyor.

Peki, AK Parti bunu niye yapıyor?

Çok basit. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumu, seçmeni siyasetten ve muhalefetten soğutmaya çalışıyor. Ve bunu başarıyor da.

Erdoğan bilmiyor mu, transfer ettiği, partisine kattığı bu isimlerin büyük bölümünden cacık bile olmayacağını.

Hepimizden iyi biliyor.

Ama muhalif seçmene şunu gösteriyor.

“Bakın, sizin kendinizden diye düşündüğünüz, inandığınız rejimi koruyacağını zannederek oy verdiğiniz insanlar bunlar. Ben bunları bir parmak şaklatmamla yanıma çağırırım. Yıllarca bana ağzına geleni söyleyenleri kapıma bağlarım.”

Samimi olarak söyleyin, kimi seçim döneminde AK Parti’den vekil olan, kimi CHP ya da Millet İttifakı’ndan seçilip sonra AK Parti’ye katılan sözde muhalif milletvekilleri ve belediye başkanları sizde de bu hissi uyandırmıyor mu!

“Ben bu şerefsize mi oy verdim?” duygusu “Benim önüme bu alçakları mı aday diye getirmişler” öfkesi oluşmuyor mu!

Muhalefete, muhalefetin seçimlerine inancınız zayıflamıyor mu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan işte tam da bunu yapmak istiyor zaten. Güvendiğiniz dağlara kar yağdırıyor.

Partisini güçlendiremeyince, rakibi zayıflatmayı, partisine güven azaldıkça rakibine güveni azaltmayı deniyor.

Muhalif seçmeni apolitikleştirmeyi ya da en azından en güçlü parçayı yıpratarak küçük parçalar haline getirmeye çalışıyor.

Bu taktiğin ne kadar tuttuğunu ancak sandıkta göreceğiz."