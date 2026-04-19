Gazeteci Fatih Altaylı, finans teknolojileri şirketi Papara hakkında yaptığı değerlendirmede, şirketin el değiştirme sürecine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Altaylı, Papara’nın geçmiş dönemde yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına aracılık ettiği iddialarıyla gündeme geldiğini, şirket yöneticileri hakkında ağır hapis cezaları talep edildiğini ve şirketin daha sonra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yönetimine devredildiğini hatırlattı.

Şirketin Emlak Katılım Bankası tarafından satın alındığını aktaran Altaylı, geçmişte dile getirilen yasa dışı bahis para trafiğine ilişkin risklerin nasıl ortadan kaldırıldığı sorusunu gündeme taşıdı.

Altaylı'nın konu hakkındaki köşe yazısı:

"Papara’da artık bahis parası yok mu!

Trabzonspor’un hem forma hem stad, Beşiktaş’ın forma sponsorlarında Papara adlı Fintech şirketine geçen yaz başında el koyuldu.

Sahibi ve kurucusu Ahmet Karslı Silivri’ye atıldı.

Gerekçe kara paranın, daha net bir tanımla bahis paralarının aklanmasına aracılık etmekti. Yasa dışı bahisten gelen para trafiği Papara üzerinden yönetiliyordu.

Sahiplerine 28 yıla varan hapis cezaları istendi ve hâlâ içerdeler.

Papara ise TMSF’ye devredildi. Trabzonspor’un stadının adı da Papara olarak devam etti.

Daha sonra Merkez Bankası Papara’nın lisansını iptal etti.

Bir kamu kurumu olan TMSF, bir başka kamu kurumu olan Merkez Bankası’nın lisans iptalini durdurmak için dava açtı.

Merkez Bankası Papara’nın lisansını iptal etmekten vazgeçti ve Papara faaliyetlerini sürdürdü.

Ve geçen hafta da Papara satışa çıkarıldı ve şirketi Emlak Katılım Bankası satın aldı.

Peki şimdi Papara’da artık bahis paraları aklanmıyor mu!

Bahisçilerin ödemeleri artık Papara üzerinden yapılamıyor mu!

Bahis paralarının bu sisteme girişini engellemek için TMSF hangi önlemleri aldı da, burası artık bir kamu bankasına, hem de faizsiz bankacılık yapan bir kamu bankasına satılabildi.

Gerçekten kötü niyetim yok.

Meraktan soruyorum! "