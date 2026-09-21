Fatih Altaylı'dan Okan Buruk için çok konuşulacak sözler: 'Psikoloğa gitmeli'

Üstelik de bu maçın hakemi Türkiye ligi ya da Hacıosmanoğlu ligi standartlarına göre hiç de fena değildi.

Maçı tribünden izlerken bana mesaj atarak “Hakemin Okan’ı atması biraz ağır bir karar oldu” diyen fanatik Trabzonsporlu bir dostum, Sane’ye yapılan faulün de kırmızı kart olduğunu söyledi ama ben yine de hakemin hiç de fena bir yönetim gösterdiğini düşünmüyorum.