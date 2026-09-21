Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanında aldığı 4-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktör Okan Buruk tartışmaların odağına yerleşti.
Fatih Altaylı'dan Okan Buruk için çok konuşulacak sözler: 'Psikoloğa gitmeli'
Galatasaray'ın Trabzonspor'a 4-0 mağlup olmasının ardından Okan Buruk'a yönelik istifa çağrılarını değerlendiren Fatih Altaylı, deneyimli teknik adamın görevden ayrılmasına karşı çıktı. Altaylı, Buruk'un son dönemdeki saha kenarı tavırlarını ise sert sözlerle eleştirdi.Furkan Çelik
Sarı kırmızılı taraftarlar derbide alınan ağır yenilginin ardından sosyal medyada Okan Buruk'a yönelik istifa tepkilerinde bulundu.
Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü yazısında deneyimli teknik adam için yapılan istifa çağrılarını değerlendirdi.
Trabzonspor karşısındaki mağlubiyetin büyük ölçüde Buruk'a yazılması gerektiğini savunan Altaylı, buna karşın istifanın doğru bir karar olmayacağını ifade etti.
Fatih Altaylı'nın yazısının Okan Buruk'la ilgili bölümü şu şekilde:
"Galatasaray Trabzonspor’a 4-0 yenildi. “Okan Buruk istifa” korosu yeniden faaliyete geçti.
Doğru, Trabzonspor yenilgisi büyük oranda Okan Buruk’a yazar ve Buruk’un Galatasaray’a geldiği günden bu yana en kötü maçıdır.
Maça hazırlanmamış olmanın, rakibi okuyamamış, anlayamamış, rakibe çalışmamanın göstergesidir. M. Salah aynı golden iki tane atıyorsa, bu yüzde 100 teknik direktör hatasıdır.
Okan Buruk’un ruh halinin çok da iyi olmadığını da görüyoruz. Güler yüzlü, esprili, neşeli Okan Buruk gitti yerine sürekli gergin, saha kenarında acayip hareketler yapan ve hakemle dalaşan bir Okan Buruk geldi.
Galatasaray’ın ikinci bir Fatih Terim’e ihtiyacı yok. O Terim’in tarzıydı, Okan’ın tarzı değil. Bu gerginliği normal değil.
Elbette 4 yıl üst üste şampiyon olup, 5. yıl hiç olmamış bir şeyi başarmaya yaklaşmanın verdiği stres var ama onun çaresi saha kenarında antipatikleşmek değil. Bu yükün psikolojik ağırlığı zorluyorsa psikoloğa ya da psikiyatra gidersin, hakemin üzerine değil.
Üstelik de bu maçın hakemi Türkiye ligi ya da Hacıosmanoğlu ligi standartlarına göre hiç de fena değildi.
Maçı tribünden izlerken bana mesaj atarak “Hakemin Okan’ı atması biraz ağır bir karar oldu” diyen fanatik Trabzonsporlu bir dostum, Sane’ye yapılan faulün de kırmızı kart olduğunu söyledi ama ben yine de hakemin hiç de fena bir yönetim gösterdiğini düşünmüyorum.
Ayrıca da geçmişte Galatasaray’a karşı daha hatalı hakem kararları da oldu, her hakem hatasında Galatasaray teknik direktörsüz mü kalacak!"
'OKAN BURUK İSTİFA DEMEK GALATASARAYLILIK DEĞİLDİR'
"Evet bunlar Okan Buruk’a yönelik eleştiriler ve çok daha fazlası da mümkün ama bu “Okan Buruk istifa” demek değil. Dikkat edin, Galatasaray ne zaman uzun süreli bir başarı yakalasa, mutlaka teknik direktörüne yönelik bir operasyon oluyor.
Terim 4 yıl üst üste şampiyon yaptı, Terim’e yönelik ve Başkan Faruk Süren’e yönelik operasyon başladı. Terim’e İtalya’dan teklifler geldi. Fiorentina’da 8 ay, Milan’da 4 ay teknik direktörlük yaptı. Önemli olan orada kalması değil Galatasaray’dan gitmesi idi.
O yüzden de bugün “Okan Buruk istifa” demek Galatasaraylılık değildir. Geçmişte Süren ve Terim’e yapılanları tekrarlamak ve Galatasaray’a zarar vermektir.
Erden Timur Galatasaray’dan uzaklaştırılarak zaten önemli bir zarar verilmişken, bir de Buruk’u hem de sezon ortasında yollamak çok akıl kârı değildir.