Gazeteci Fatih Altaylı, CHP'de kalma kararı alan ve Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'yi "Parti kurmak turşu kurmaya benzemez" sözleriyle eleştiren Muharrem İnce'ye köşesinden yanıt verdi.

Yeni Parti’nin kuruluş süreci ile İnce’nin kendi siyasi geçmişinin kıyaslanamayacağını savunan Fatih Altaylı, “O yüzden birinden değil turşu cacık bile olmuyor” değerlendirmesinde bulundu.

İnce'nin geçmişte siyasi mücadele yürüttüğü Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibiyle aynı parti çatısı altında kalmasının bazı kesimlerce fırsatçılık olarak değerlendirildiğine değinen Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

Olabilir de, siyasette fırsatçılık suç ya da ayıp değildir. Belki de İnce’nin böyle bir beklentisi vardır ya da eski iş ortağı ve dostu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’yu CHP’de yalnız bırakmak istemiyor da olabilir. Bilemem

TURŞU GÖNDERMESİ

İnce'nin turşu benzetmesine doğrudan karşı çıkan Altaylı, parti kurmanın turşu kurmaya aslında çok benzediğini ifade etti.

Altaylı, şöyle yazdı:

Parti kurmak turşu kurmaya benzer. Hem de bazen çok benzer. Öncelikle doğru zamanda kuracaksın. Turşu gibi parti de canım şimdi kurmak istedi diye kurulmaz. Mevsimi vardır. Sonra içine doğru malzemeleri koyacaksın. Biber de olacak, olgunlaşmamış domates de, patlıcan da, kat kat lahana da. Hatta biraz hıyar da olacak. Millet sever hıyarı. Malzemeler taze olacak, çürük çarık atmayacaksın. Hem bozulur hem de turşuyu da hızla bozar

Yazısında Muharrem İnce'nin kendi parti kurma deneyimi ile Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'yi kıyaslamasına da şiddetle itiraz eden Altaylı, iki siyasi hikayenin birbirinden tamamen farklı olduğunun altını çizdi. Altaylı, İnce'nin partisini bir kaybeden olarak ve kendi öfkesiyle kurduğunu savundu.

"CACIK BİLE OLMUYOR"

Özel'in önce kurultayı kazanarak partinin lideri olduğunu ve ardından geçilemez denilen AKP'yi geçerek büyük bir seçim başarısına imza attığını hatırlattı. Altaylı, partisinin elinden alınması üzerine Özel'in mecburen parti kurmak zorunda kaldığını ve Yeni Parti'yi aslında halkın öfkesinin

kurdurduğunu ifade etti. İki hikayenin birbirine hiç benzemediğini vurgulayan Altaylı, yazısını Muharrem İnce'yi hedef alarak "O yüzden birinden değil turşu, cacık bile olmuyor" sözleriyle noktaladı.