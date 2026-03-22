"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltilen İsmail Arı, bu sabah saatlerinde Ankara'ya götürüldü. İsmail Arı'nın Emniyet'teki işlemleri devam ediyor. Kamuoyuna mesaj gönderen Arı, "Son bir yıldır beni tutuklamak için bahane arıyorlardı. Tek suçum bu ülkede gazetecilik yapmak. Gazetecilik suç değildir" dedi.

İsmail Arı'nın gözaltına alınmasına tepki gösterenlerden biri de gazeteci Fatih Altaylı oldu. Arı'nın son yazılarına baktığını ifade eden Altaylı "Dosyalarda yazanlar yalan değilse, ortada yalan bilgiyi yaymak diye bir şey yok." dedi.

"Ama yine de eğer yanlış ya da doğru olmayan bir şey yazdı ise doğrusunu söylersin, açıklarsın o da yazar, düzeltir, konu kapanır." diyen Fatih Altaylı "Gözaltı neyin nesi!" diyerek "vahim olan bir başka şey bayramda, anne babasının evinde, baba ocağında gözaltına alınması." ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı'nın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı 'İsmail Arı' açıklaması şöyle:

"Çok başarılı bulduğum genç muhabir İsmail Arı, bayram nedeniyle ailesini ziyaret için gittiği Tokat’ta gözaltına alındı. Gerekçe yalan bilgiyi alenen yaymak. İsmail’in son yazılarına baktım. Açık kaynaklardan, bazı dava dosyalarını yazmış. Dosyalarda yazanlar yalan değilse, ortada yalan bilgiyi yaymak diye bir şey yok. Dosyalardaki bilgiler yalan ya da yanlışsa onları yazan da İsmail değil. Hakkındaki gözaltı kararını görmediğim için başka bir yazısından ya da haberinden dolayı gözaltına alındı ise bilmiyorum. Ama yine de eğer yanlış ya da doğru olmayan bir şey yazdı ise doğrusunu söylersin, açıklarsın o da yazar, düzeltir, konu kapanır. Gözaltı neyin nesi! Ancak en az gözaltına alınması kadar vahim olan bir başka şey bayramda, anne babasının evinde, baba ocağında gözaltına alınması. Bekleyemiyor muydunuz iki gün daha. Bayram bitsin, anasını babasının elini öpüp İstanbul’a dönsün ne yapacaksanız o zaman yapın. Ayıp değil mi bayram günü bu yaptığınız"