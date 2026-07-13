Fatih Altaylı’dan Haluk Levent yazısı: 'Haklı çıkmak değil, yanılmış olmak isterdim'

"BU KEZ YANILMIŞ OLMAK İSTİYORDUM"

Fatih Altaylı, yazısında Haluk Levent ile geçmişte yaptığı bir programı hatırlatarak, Levent’in kumarı bıraktığına dair söz verdiğini ve Ahbap Derneği’nin mali yapısının düzenli şekilde denetleneceğini söylediğini aktardı.