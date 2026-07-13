Gazeteci Fatih Altaylı, kendi bloğunda sanatçı ve Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent hakkında kaleme aldığı yazıda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Fatih Altaylı’dan Haluk Levent yazısı: 'Haklı çıkmak değil, yanılmış olmak isterdim'
Gazeteci Fatih Altaylı, dün gözaltına alınan Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında gündeme gelen iddialarla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Altaylı, “Bu kez dileğim yanılmış olmaktı” ifadelerini kullanarak, dernek bağışları ve denetim süreçleriyle ilgili sorular yöneltti.Dilek Taşdemir
Altaylı, yazısında daha önce Haluk Levent’i kumar alışkanlığı ve dernek hesaplarının denetlenmesi konusunda uyardığını belirterek, “Haklı çıkmak değil, haklı çıkmamak, bilmek değil, yanılmış olmak istersiniz” ifadelerini kullandı.
"BU KEZ YANILMIŞ OLMAK İSTİYORDUM"
Fatih Altaylı, yazısında Haluk Levent ile geçmişte yaptığı bir programı hatırlatarak, Levent’in kumarı bıraktığına dair söz verdiğini ve Ahbap Derneği’nin mali yapısının düzenli şekilde denetleneceğini söylediğini aktardı.
Altaylı, buna rağmen içinde şüpheler bulunduğunu ancak Haluk Levent’in hesap verebilir bir şekilde ortaya çıkmasını umut ettiğini belirtti.
"İYİLİK YAPAN HALUK İLE KUMAR BAĞIMLISI LEVENT" DEĞERLENDİRMESİ
Altaylı, Haluk Levent’in geçmişte yaşadığı kumar sorunları ile yardım faaliyetleri arasında bir çelişki olduğunu savundu.
Yazısında Levent için “İçinde Dr. Jekyll-Mr. Hyde çatışması vardı” değerlendirmesini yapan Altaylı, bir tarafta yardımsever kimliğiyle öne çıkan, diğer tarafta ise kumar geçmişi bulunan bir profil olduğunu ifade etti.
AHBAP DERNEĞİ VE BAĞIŞ TARTIŞMALARI
Altaylı, Ahbap Derneği’nin özellikle 2021 yılındaki orman yangınları ve 2023 Kahramanmaraş depremleri döneminde büyük bağışlar topladığını hatırlattı.
Deprem döneminde vatandaşların Ahbap Derneği’ne yoğun destek verdiğini belirten Altaylı, Haluk Levent’in daha önce kendisine derneğin hem devlet tarafından hem de bağımsız kuruluşlar tarafından denetleneceğini söylediğini aktardı.
"HESAP VER ÇAĞRILARINA YANIT ALAMADIM"
Fatih Altaylı, daha sonra Haluk Levent’i programa davet ederek hesapların açıklanmasını istediğini ancak bu çağrıların karşılık bulmadığını yazdı.
Altaylı, son dönemde gündeme gelen iddiaların ardından kamuoyunun bağışların akıbetiyle ilgili cevap beklediğini ifade etti.
"SADECE HALUK LEVENT DEĞİL, DEMETİM YAPAN KURUMLAR DA SORGULANMALI"
Altaylı yazısında, iddiaların doğru olması halinde Haluk Levent’in sorumluluğunun büyük olacağını belirterek, derneklerin denetiminden sorumlu kamu kurumlarının da görevlerini yerine getirip getirmediğinin araştırılması gerektiğini savundu.
Fatih Altaylı, “İddialar doğruysa suçu gerçekten çok büyük” ifadelerini kullanırken, denetim mekanizmalarının da sorgulanması gerektiğini dile getirdi.